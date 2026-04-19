Moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistrița vor fi așezate spre închinare la hramul Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu Vâlcea

Arhiepiscopia Râmnicului cinstește în mod deosebit Ocrotitorul Eparhiei și ctitorul Catedralei Arhiepiscopale din municipiul Râmnicu Vâlcea, duminică 26 aprilie 2026, la Sărbătoarea Aducerea în Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Cu acest prilej, pentru bucuria duhovnicească a credincioșilor și a pelerilor, Moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistrița vor fi așezate spre închinare în baldachinul Catedralei Arhiepiscopale.

Sărbătoarea Aducerea în Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica a fost introdusă în calendarul Mitropoliei Olteniei, începând cu anul 2014, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Irineu şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rememorând prezenţa în Oltenia pentru o săptămână (28 aprilie – 5 mai 2012) a sfintelor moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic, Ocrotitorul Eparhiei Râmnicului.