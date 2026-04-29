MOARTE PE MASA DE OPERAȚIE! Medicul cu dosare de malpraxis în lanț lovește din nou: Valentina nu e singura victimă

O tragedie care zguduie din temelii încrederea în medicina estetică scoate la iveală un posibil tipar periculos: intervenții cu final dramatic, pacienți mutilați sau ajunși în pragul morții și un medic care, în ciuda acuzațiilor repetate, a continuat să opereze.

Valentina Dumitru, o femeie de 45 de ani din Vâlcea, a plecat la București cu speranța unei schimbări estetice. S-a întors acasă într-un sicriu.

Operația care a devenit sentință

Potrivit familiei, intervenția de lifting facial ar fi degenerat rapid. Complicațiile au apărut chiar în timpul operației, iar medicul ar fi intrat în panică și ar fi solicitat intervenția ambulanței. Transferată de urgență la Spitalul Floreasca, femeia era deja în moarte cerebrală.

A urmat o săptămână de agonie, în care aparatele au ținut-o în viață artificial. Finalul a fost inevitabil: decesul.

Soțul victimei, Sorin Dumitru, descrie un tablou halucinant:

„M-a sunat medicul panicat. Mi-a spus că nu știe ce s-a întâmplat. Din acel moment, totul a fost un coșmar.”

Familia ridică întrebări grave: au fost făcute toate analizele preoperatorii? Au fost respectate protocoalele medicale? Sau a fost o intervenție făcută pe repede-înainte, într-un sistem unde estetica aduce profit rapid?

Un nume, mai multe victime

Cazul Valentinei nu este singular. Pe numele aceluiași medic există mai multe procese de malpraxis pe rolul instanțelor, inclusiv la Judecătoria Sectorului 1.

Un alt dosar cutremurător îl are în prim-plan pe Ioana D., care cere despăgubiri de 300.000 de euro după o abdominoplastie care aproape i-a fost fatală. Femeia a ajuns în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență București, unde medicii au intervenit de urgență pentru a-i salva viața.

În instanță, cazul a scos la iveală fisuri în modul de organizare al intervențiilor: echipe incomplete, responsabilități pasate și justificări standard – „riscuri inerente”.

Apărarea medicului invocă exact acest argument: riscurile operației și eventuale probleme de sănătate preexistente ale pacientei. O linie clasică, folosită frecvent în dosarele de malpraxis.

Cicatrici pe viață și promisiuni false

Un alt caz, mai recent, vine din partea Ancăi N., care acuză că o intervenție de blefaroplastie i-a lăsat cicatrici vizibile și inestetice. Pentru suferința trăită, femeia cere 40.000 de euro despăgubiri.

Reclamanta susține că nu a fost informată complet asupra riscurilor, iar rezultatul este departe de cel promis. Medicul, în schimb, afirmă că operația a fost un succes și că pacienta ar fi încercat ulterior să obțină bani.

Două versiuni total opuse. Adevărul urmează să fie stabilit în instanță.

Cabinet închis, controale blocate

După moartea Valentinei, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus un control al Inspecției Sanitare. Rezultatul? Inspectorii au găsit cabinetul închis.

Un detaliu care ridică suspiciuni serioase: de ce era închis? Coincidență sau încercare de a evita verificările?

Ministerul Sănătății a confirmat oficial că verificările nu au putut fi efectuate.

Un sistem care tolerează riscul?

Cazul scoate la lumină o problemă sistemică: lipsa unui control real asupra clinicilor private, unde intervențiile estetice sunt tratate, uneori, ca simple proceduri comerciale.

În spatele reclamelor perfecte și al promisiunilor de „tinerețe fără risc” se pot ascunde realități crude: pacienți insuficient evaluați, complicații minimizate și responsabilități diluate între medici și unități sanitare.

Moartea Valentinei nu este doar o tragedie individuală. Este un semnal de alarmă.

Unul pe care autoritățile nu își mai permit să îl ignore.

