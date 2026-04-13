Mister total după tragedia de la Mănăstirea Bistrița! ISU a trimis comisie specială să afle de la ce a pornit iadul de foc

marți, 14 aprilie 2026

După incendiul devastator care a cuprins Mănăstirea Bistrița chiar în ziua de Paște, autoritățile au declanșat o anchetă de amploare pentru a stabili ce a provocat dezastrul. O comisie de specialiști din cadrul ISU Vâlcea a fost mobilizată pentru a descifra cauzele tragediei care a șocat întreaga țară.

Flăcările au izbucnit duminică, 12 aprilie, și au mistuit violent clădirea de chilii a ansamblului monahal, focul extinzându-se cu repeziciune de la acoperiș către restul construcției.

Dacă inițial incendiul părea să afecteze aproximativ 100 de metri pătrați, în doar scurt timp flăcările au înghițit aproape 800 de metri pătrați, amenințând să facă scrum întreaga clădire și imobilele din apropiere.

Intervenția a fost una dramatică: zeci de autospeciale și aproape 100 de pompieri din Vâlcea, Gorj și Argeș au luptat ore în șir cu infernul. La fața locului a fost trimisă și o ambulanță SAJ.

Bilanțul tragediei este unul cutremurător. O maică în vârstă de 56 de ani, originară din județul Argeș, a fost găsită fără viață în mansarda clădirii, în camera în care locuia.

Acum, specialiștii încearcă să afle cum a fost posibil ca focul să se extindă atât de rapid și ce anume a declanșat incendiul devastator. Ancheta este în plină desfășurare.