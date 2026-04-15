Mirajul Oltului devine parte din CS Vâlcea 1924. Constantin Rădulescu anunță un nou proiect pentru tinerii sportivi
Pornim un nou proiect pentru tinerii vâlceni iubitori de sport!
„Mirajul Oltului” intră în componența CS Vâlcea 1924, oferind astfel sportivilor noștri acces la facilități moderne: sală de fitness, terenuri de sport, piscină și saună.
Asta nu înseamnă că Mirajul Oltului va fi o locație cu circuit închis, ci va rămâne una dintre destinațiile turistice pe care le recomandăm tuturor celor care vor să se bucure de sport și relaxare.
Mai mult, extindem proiectul nostru prin preluarea și modernizarea taberelor școlare. Facem acest lucru fiindcă ne dorim ca cei aproape 2.000 de tineri din cadrul CS Vâlcea 1924 să aibă cele mai bune condiții de pregătire!
Constantin RĂDULESCU
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
