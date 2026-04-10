Minoră de 14 ani, dispărută din Râmnicu Vâlcea, a fost gasita la... Pitesti

Minoră de 14 ani, dispărută din Râmnicu Vâlcea. Poliția a declanșat căutările

UPDATE:

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, au continuat verificările privind plecarea voluntară a numitei Becheanu Elena-Cătălina, în vârstă de 14 ani.

În urma activităților desfășurate și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, precum și al celor din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, minora a fost identificată în zona unui centru comercial din municipiul Pitești.

Din primele verificări, a rezultat că adolescenta nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Poliția din Vâlcea mulțumește tuturor celor care au sprijinit activitățile de căutare, precum și reprezentanților mass-media pentru implicarea în mediatizarea cazului.

STIRE INITIALA

Polițiștii din municipiul Râmnicu Vâlcea sunt în alertă după dispariția unei adolescente de 14 ani, Becheanu Elena-Cătălina, care a plecat voluntar de la domiciliu în noaptea de 9 spre 10 aprilie și nu a mai revenit.

Dispariția a fost semnalată de mama fetei în cursul zilei de astăzi, iar oamenii legii au demarat imediat verificările pentru găsirea minorei.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vâlcea, la momentul plecării, adolescenta purta un tricou verde, pantaloni de trening negri și o geacă de piele neagră.

Semnalmentele acesteia sunt: înălțime de aproximativ 1,70 metri, greutate de circa 70 de kilograme, ochi căprui și păr lung, șaten.

Poliția face apel la cetățeni: orice informație care poate conduce la găsirea fetei trebuie comunicată de urgență la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.