Ministerul Energiei se spală pe mâini de CET Govora: „Nu e la noi, mergeți la CJ Vâlcea!”

sâmbătă, 4 aprilie 2026

Un răspuns oficial transmis de Ministerul Energiei către deputatul Antonio-Gabi Popescu confirmă, negru pe alb, haosul administrativ din jurul CET Govora: instituția centrală își declină responsabilitatea și pasează totul către Consiliul Județean Vâlcea.

În documentul oficial, ministerul precizează clar că responsabilitatea aparține CJ Vâlcea. Mai mult, parlamentarul este trimis să ceară explicații în altă parte, semn că Bucureștiul nu dorește să-și asume direct situația .

Deși Ministerul Energiei stabilește strategii, impune termene pentru închiderea capacităților pe cărbune și controlează marile direcții din sistem, când vine vorba de efecte concrete – căldura în caloriferele vâlcenilor – instituția face un pas în spate. În același document sunt invocate investiții de milioane de lei în reabilitarea rețelelor de termoficare, dar fără nicio asumare reală pentru viitorul sistemului.

În fapt, avem imaginea clasică a administrației românești: puterea deciziei la centru, responsabilitatea împinsă în teritoriu. Oficial, CET Govora este în grija Consiliului Județean. Neoficial, depinde de politici, avize și presiuni venite exact de la ministerul care acum spune că nu are nicio vină.

Concluzia este una simplă și îngrijorătoare: în timp ce instituțiile își pasează responsabilitatea, CET Govora rămâne în aer, iar siguranța termoficării din Râmnicu Vâlcea devine o loterie administrativă.

În timp ce România traversează o perioadă tensionată din punct de vedere energetic, iar instabilitatea regională pune presiune pe toate sistemele strategice, deciziile Guvernului par să meargă într-o direcție cel puțin discutabilă. În loc să consolideze capacitățile interne, autoritățile accelerează procesul de închidere a minelor de cărbune, o măsură care ridică semne de întrebare serioase.

Președintele Consiliul Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, atrage atenția că această strategie riscă să transforme România dintr-un stat cu resurse energetice proprii într-unul dependent aproape total de importuri. Pe de alta parte, Ministerul Energiei a spus clar ca decizia referitoare la CET si sistemul de termoficarea se afla la CJ Valcea. Si-atunci ce sa mai inteleaga valcenii din aceasta pasare de responsabilitate?

În acest context, întrebarea devine una fundamentală: de ce se grăbește Guvernul să închidă capacități energetice funcționale, într-un moment în care securitatea energetică ar trebui să fie prioritate absolută? Energia nu este doar o problemă economică, ci una de siguranță națională, iar deciziile luate acum pot avea consecințe pe termen lung, inclusiv creșterea dependenței de surse externe și vulnerabilizarea întregului sistem.

DOCUMENT: RASPUNS INTERPELARE PARLAMENTARA raspuns CET ministerul Energiei