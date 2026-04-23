Microbuze electrice pe bani publici, aceeași firmă în prim-plan: cine este AVEURO și cum a ajuns în centrul achizițiilor din Vâlcea

vineri, 24 aprilie 2026

Microbuze electrice pe bani publici, aceeași firmă în prim-plan: cine este AVEURO și cum a ajuns în centrul achizițiilor din Vâlcea

După ce Consiliul Județean Vâlcea a finalizat achiziția și contractarea celor 25 de microbuze electrice destinate transportului elevilor, finanțate prin Administrația Fondului de Mediu, o întrebare rămâne esențială pentru opinia publică: cine a livrat efectiv aceste vehicule și în ce condiții au fost atribuite contractele?

Datele din SEAP arată că, în seria de achiziții derulate în 2025, CJ Vâlcea a încheiat contracte cu AVEURO INTERNATIONAL SRL, o companie din Câmpina care, în ultimii doi ani, a devenit unul dintre principalii furnizori de microbuze electrice pentru consiliile județene din România.

O prezență constantă în Vâlcea

În 2025, CJ Vâlcea a achiziționat: 25 de microbuze prin AFM, în valoare totală de aproximativ 12,6 milioane lei, încă 6 microbuze prin PNRR, în valoare de peste 4,4 milioane lei.

Verificarea în SEAP confirmă atribuirea către AVEURO INTERNATIONAL SRL.

AVEURO, jucător dominant la nivel național

Compania condusă de Vlad Papuc nu este un nume oarecare în acest domeniu. Din datele agregate la nivel național, AVEURO: a câștigat contracte cu aproximativ 28 de consilii județene, a livrat peste 800 de microbuze electrice, a acumulat contracte de peste 140 milioane euro.

Această expansiune rapidă a fost însoțită, însă, și de controverse. În spațiul public au apărut suspiciuni privind: diferențe semnificative de preț pentru produse similare, caiete de sarcini considerate restrictive de competitori, investigații aflate în desfășurare la nivelul instituțiilor europene și naționale.

Compania respinge aceste acuzații și susține că toate procedurile au fost legale și competitive, invocând omologările internaționale și capacitatea de producție ca principale avantaje.

Prețuri variabile, explicații tehnice

Un element care a atras atenția este variația mare de preț: în Vâlcea: aproximativ 100.800 euro/microbuz (AFM), până la peste 200.000 euro/microbuz în alte județe.

Reprezentanții AVEURO explică diferențele prin: specificațiile tehnice diferite, costurile de omologare, mentenanța pe termen lung (8–10 ani), logistica și garanțiile extinse

Totuși, aceste explicații nu au reușit să stingă complet dezbaterea publică, mai ales în contextul în care estimările inițiale ale programului european indicau un cost mult mai redus per unitate.

Vâlcea – între necesitate și transparență

Dincolo de controverse, realitatea din teren este clară: zeci de comunități din județ vor beneficia de transport modern pentru elevi, în special în mediul rural. Lista localităților incluse în noul proiect acoperă zone unde accesul la educație depinde direct de infrastructura de transport.

Însă, pe măsură ce investiția totală este de milioane de euro, crește și nevoia de transparență. Pentru că, în final, întrebarea nu este doar câte microbuze ajung în Vâlcea, ci și în ce condiții sunt cumpărate și cine beneficiază de aceste contracte.

Toate achizițiile de microbuze școlare electrice de la Aveuro, așa cum apar ele pe SEAP în ultimii doi ani și câteva luni, cu precizarea că sumele nu includ TVA. În toate cazurile este vorba despre microbuze cu o capacitate de 16+1 locuri:

Consiliul Județean Maramureș (două achiziții, ambele în 2024)

- 31 microbuze la o valoare totală de 31.403.403 lei (202.602 euro/microbuz), prin PNRR

- 21 microbuze la o valoare totală de 19.530.000 lei (186.000 euro/microbuz), prin AFM

Consiliul Județean Olt (2024) – 20 microbuze în valoare totală de 26.260.000 lei (262.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Sălaj (2024) – 51 microbuze în valoare totală de 30.090.000 lei (118.000 euro/microbuz, prin PNRR

Consiliul Județean Mureș (2024) - 24 microbuze în valoare totală de 21.724.800 lei (181.000 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Ilfov (2024) – 33 microbuze în valoare totală de 30.129.000 lei (182.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Suceava

- 26 microbuze în valoare totală de 26.338.338 lei (202.600 euro/microbuz) – în 2024, prin PNRR

- 4 microbuze în valoare totală de 3.652.000 lei (182.600 euro/microbuz) – în 2025, prin PNRR

Consiliul Județean Brăila (2024) – 33 microbuze în valoare totală de 28.017.000 lei (169.800 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Vaslui

- 24 microbuze în valoare totală de 23.976.000 lei (199.800 euro/microbuz) – în 2024, prin PNRR

- 6 microbuze în valoare totală de 6.078.078 lei (202.602 euro/microbuz) – în 2025, prin PNRR

Consiliul Județean Botoșani (2024) – 10 microbuze în valoare totală de 7.430.000 lei (148.600 euro), prin PNRR

Consiliul Județean Satu Mare

- 3 microbuze în valoare totală de 3.339.000 lei (222.600 euro/microbuz) – în 2024, prin PNRR

- 10 microbuze în valoare totală de 9.130.000 lei (182.600 euro/microbuz) – în 2025, prin PNRR

Consiliul Județean Bihor (2025) – 25 microbuze în valoare totală de 22.825.000 lei (182.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Harghita (2025) – 15 microbuze în valoare totală de 11.295.000 lei (150.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Buzău (2025) – 61 microbuze în valoare totală de 51.850.000 lei (170.000 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Tulcea (2025) – 23 microbuze în valoare totală de 19.619.000 lei (170.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Constanța (2025) – 5 microbuze în valoare totală de 5.065.000 lei (202.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Vâlcea (ambele achiziții în 2025)

- 25 microbuze în valoare totală de 12.600.000 lei (100.800 euro/microbuz), prin AFM

- 6 microbuze în valoare totală de 4.458.000 lei (148.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Teleorman

– 15 microbuze în valoare totală de 10.695.000 lei (142.600 euro/microbuz) – în 2025, prin AFM

- 4 microbuze în valoare totală de 3.652.000 lei (182.600 euro/microbuz) – în 2026, prin PNRR

Consiliul Județean Sibiu (ambele achiziții în 2025)

- 15 microbuze în valoare totală de 12.750.000 lei (170.000 euro/microbuz), prin PNRR

- 13 microbuze în valoare totală de 10.049.000 lei (154.000 euro/microbuz), prin AFM

Consiliul Județean Brașov (2025) – 27 microbuze în valoare totală de 20.061.000 lei (148.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Timiș (2025) – 4 microbuze în valoare totală de 3.652.000 lei (182.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Gorj (2025) – 27 microbuze în valoare totală de 30.537.351 lei (226.202 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Covasna (2025) – 19 microbuze în valoare totală de 16.872.000 lei (177.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Galați (2026) – 29 microbuze în valoare totală de 26.477.000 lei (182.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Cluj (toate trei achiziții în 2026)

- 25 microbuze în valoare totală de 16.782.500 lei (134.260 euro/microbuz), prin AFM

- 34 microbuze în valoare totală de 28.900.000 lei (170.000 euro/microbuz), prin PNRR

- 3 microbuze în valoare totală de 1.479.000 lei (98.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Alba (2026) – 24 microbuze în valoare totală de 26.160.000 lei (218.000 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Arad (toate achiziții din 2026)

- 24 microbuze în valoare totală de 21.726.336 lei (181.000 euro/microbuz), prin PNRR

- 9 microbuze în valoare totală de 8.286.750 lei (184.150 euro/microbuz), prin PNRR

- 17 microbuze în valoare totală de 16.994.220 lei (199.932 euro/microbuz), prin AFM

- 6 microbuze în valoare totală de 3.635.460 lei (121.182 euro/microbuz), prin AFM

Consiliul Județean Mehedinți (2026) – 31 microbuze în valoare totală de 28.303.000 lei (182.600 euro/microbuz), prin PNRR

Consiliul Județean Iași (2026) – 26 microbuze în valoare totală de 26.364.000 lei (202.492. euro/microbuz), prin PNRR

(CJ Iași mai are în derulare o achiziție publică pentru 5 microbuze electrice cu o valoare estimată de 3.438.329,38 lei fără TVA, potrivit SEAP, la licitație înscriindu-se o singură firmă – Aveuro Internațional).