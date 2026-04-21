marți, 21 aprilie 2026

Masacru social la CET Govora! Sute de oameni concediati – cine răspunde pentru familiile aruncate în șomaj? PSD a aprobat totul!

Document exploziv intrat în posesia redacției noastre confirmă ceea ce se șoptea de luni de zile: la CET Govora începe oficial măcelul social. Sub pretextul „restructurării” și al „adaptării la cerințele PNRR”, conducerea societății anunță negru pe alb concedieri colective și măsuri drastice care vor lovi direct în sute de angajați.

Potrivit documentului datat 20 aprilie 2026, procedura de concediere colectivă a fost deja demarată prin Decizia nr. 446/16.04.2026, vizând desființarea a nu mai puțin de 197 de posturi, în special din zona Carierei Alunu. Iar acesta este doar începutul! Restructurarea continuă și în alte puncte sensibile – carierele Panga și Vest – semn că urmează un val și mai amplu de disponibilizări.

Totul vine în contextul invocării OUG 20/2026 și al unei decizii ANRE care a devansat termenul de funcționare al capacităților pe cărbune până la 31 august 2026. Însă, dincolo de explicațiile tehnice, realitatea este una brutală: oameni trimiși acasă, familii distruse, comunități întregi puse pe butuci.

Mai grav este că aceste decizii nu apar în vid. CET Govora se află sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea – instituție controlată politic de PSD. Cu alte cuvinte, aceste concedieri masive sunt girate politic de administrația PSD din Vâlcea. În timp ce liderii social-democrați vorbesc despre „protecția socială” și „grija față de oameni”, realitatea din teren arată exact opusul: sute de angajați sunt sacrificați fără un plan clar pentru viitorul lor.

Documentul vorbește și despre „situația financiară critică” – pierderi de peste 318 milioane lei, costuri tot mai mari cu certificatele de CO2 și scăderea veniturilor. Dar întrebarea care arde este alta: cine a adus CET Govora în această situație? Și de ce nota de plată este achitată acum de muncitori?

În mod revoltător, în tot acest plan de restructurare NU există nicio mențiune clară despre soarta celor disponibilizați. Nu se spune dacă vor beneficia de programe de reconversie profesională, de sprijin real pentru reintegrarea pe piața muncii sau dacă vor fi absorbiți în alte structuri economice. Practic, oamenii sunt concediați și abandonați.

În schimb, li se cere celor rămași să muncească mai mult, în condiții mai grele: program în 4 schimburi, redistribuiri de sarcini și comasări de posturi. Cu alte cuvinte, mai puțini oameni, mai multă muncă, aceleași probleme.

Cazul CET Govora riscă să devină unul dintre cele mai mari scandaluri sociale din Vâlcea ultimilor ani. În timp ce PSD conduce județul și controlează deciziile majore, sute de familii sunt aruncate în incertitudine.

Ziarul de Vâlcea solicită public Consiliului Județean Vâlcea și conducerii CET Govora să răspundă urgent la câteva întrebări simple: Ce se întâmplă cu cei aproape 200 de oameni concediați?

Există un plan concret de sprijin pentru aceștia?

Cine își asumă responsabilitatea pentru această situație?

Până atunci, realitatea rămâne una dură: la CET Govora nu se restructurează doar o companie. Se destramă vieți. Iar tăcerea autorităților spune tot.