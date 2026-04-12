duminică, 12 aprilie 2026

Mănăstirea Bistrița: o măicuță a murit într-un incendiu devastator izbucnit în zona chiliilor

Un incendiu violent a izbucnit duminică dimineață, chiar în prima zi de Paște, la Mănăstirea Bistrița din comuna Costești, județul Vâlcea, provocând panică și mobilizarea masivă a forțelor de intervenție. Flăcările au cuprins rapid clădirea chiliilor, iar în timpul operațiunilor de stingere pompierii au făcut o descoperire tragică: trupul carbonizat al unei măicuțe a fost găsit printre dărâmături.

Potrivit primelor informații furnizate de autorități, incendiul ar fi pornit din zona chiliilor și s-a extins violent pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, afectând în special mansarda locuibilă, unde se aflau 11 chilii. Victima, o femeie de sex feminin, locuia într-o cameră situată la mansarda imobilului.

La fața locului au intervenit aproape 100 de pompieri militari din județele Vâlcea, Gorj și Argeș, cu nu mai puțin de 19 autospeciale de stingere, autospeciale de intervenție la înălțime și cisterne cu apă. Salvatorii au reușit să împiedice propagarea focului către celelalte clădiri din incinta mănăstirii și să elimine riscul unei explozii provocate de o butelie GPL aflată în interiorul construcției.

După mai bine de cinci ore de luptă continuă cu flăcările, incendiul a fost localizat, iar echipele de intervenție au trecut la lichidarea ultimelor focare din interior. Misiunea de căutare și salvare s-a desfășurat cu dificultate din cauza cantităților mari de moloz și a elementelor prăbușite.

Mănăstirea Bistrița, unul dintre cele mai importante și vechi monumente istorice religioase din județul Vâlcea, a suferit pagube semnificative, iar cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști după finalizarea cercetărilor.