Lecție de omenie la Râmnic! Femeile ortodoxe aduc lumină în casele nevoiașilor: 150 de pachete pentru cei uitați de soartă, înainte de Înviere

Acțiunea a avut în vedere acordarea de ajutor persoanelor aflate în evidență, concretizată prin distribuirea unui număr de 150 de pachete cu alimente de bază, precum și prin oferirea unui sprijin punctual, adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor. Această abordare personalizată reflectă nu doar o bună organizare, ci mai ales o cunoaștere atentă și responsabilă a realităților sociale cu care se confruntă membrii comunității.

În cadrul acestui demers filantropic, echipele formate din membrele active ale asociației au desfășurat vizite în mai multe localități, precum Călinești, Ocnele Mari și Fedeleșoiu, extinzând aria de sprijin și asupra copiilor aflați în grija Fundației „Inimă pentru inimă”. În acest caz, ajutorul oferit a fost de natură financiară, contribuind la pregătirea mesei festive din ziua de Paști, un gest care depășește dimensiunea materială, devenind semn al grijii și al comuniunii.

Astfel de acțiuni evidențiază faptul că filantropia creștină nu se reduce la un act de binefacere ocazional, ci reprezintă o dimensiune constitutivă a vieții eclesiale. Ele exprimă responsabilitatea comunității față de cei vulnerabili și reafirmă demnitatea fiecărei persoane, indiferent de condiția sa socială.

Din perspectivă teologică, bucuria autentică a Sfintelor Sărbători nu poate fi concepută în mod individualist, ci se împlinește deplin doar în comuniune și dăruire. A fi creștin înseamnă a transforma sărbătoarea într-un prilej de deschidere a inimii, astfel încât și cei de lângă noi să se poată bucura de cele necesare unei zile de praznic. În acest sens, fiecare gest de milostenie devine o participare reală la lumina Învierii, o mărturie vie a prezenței lui Hristos în lume.

Prin proiectul „De sărbători nu sunteți singuri”, se conturează, așadar, un model de implicare comunitară în care credința se concretizează în iubire lucrătoare, iar solidaritatea devine expresie a comuniunii eclesiale, anticipând încă de pe acum bucuria și plenitudinea Împărăției lui Dumnezeu.