LABORATOR DE DROGURI, DESCOPERIT ÎN VÂLCEA! Rețea cu ramificații internaționale, 11 persoane săltate de DIICOT după percheziții în forță

duminică, 26 aprilie 2026

Lovitură dură dată traficanților de droguri care operau inclusiv pe raza județului Vâlcea. Procurorii DIICOT au destructurat o grupare bine organizată, după ce au descins într-un laborator clandestin de producere a hașișului și uleiului de canabis, amenajat chiar în comuna Vlădești.

Ancheta scoate la iveală o rețea complexă, întinsă pe mai multe județe și conectată la traficul internațional. Nu mai puțin de 11 persoane – opt bărbați și trei femei – au fost reținute, fiind acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc, dar și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive.

Din datele anchetatorilor, nucleul grupării s-a format încă din 2025, în București, cu un singur scop: bani mulți din droguri. Ulterior, rețeaua s-a extins, iar activitatea s-a profesionalizat. Membrii au pus pe picioare culturi de canabis în Ialomița și Argeș, iar în Vâlcea au ridicat un veritabil „laborator” de procesare, coordonat de un bărbat de 32 de ani. Drogurile obținute erau împărțite între membrii grupării și plasate pe piață.

Operațiunea, desfășurată sub numele de cod „1 Mai”, a scos la iveală proporțiile reale ale afacerii. Au avut loc 17 percheziții în București și în județele Ilfov, Ialomița, Argeș și Vâlcea, iar capturile sunt impresionante: peste 14 kilograme de canabis, rezină, cocaină, ciuperci halucinogene, sute de sticluțe cu ulei CBD, semințe, cântare de precizie și echipamente specifice traficului.

Anchetatorii au descoperit inclusiv două culturi indoor de canabis, cu sute de plante aflate în diferite stadii de dezvoltare. În paralel, au fost ridicate sume importante de bani – lei, euro și dolari – dar și portofele electronice cu criptomonede în valoare de zeci de mii de euro, semn că rețeaua opera și prin canale moderne de plată.

Dimensiunea internațională a grupării este confirmată de anchetă: drogurile și produsele psihoactive erau aduse din Spania, Italia și Franța, inclusiv sub formă de vape-uri cu THC și jeleuri cu substanțe interzise, ascunse în colete.

Miercuri, procurorii au cerut arestarea preventivă a tuturor celor 11 inculpați pentru 30 de zile, dosarul fiind înaintat Tribunalului București.

Cazul de la Vlădești confirmă ceea ce autoritățile refuză, de multe ori, să spună pe față: Vâlcea nu mai este doar un punct de tranzit, ci începe să devină o zonă activă în producția de droguri. Iar fenomenul pare scăpat de sub control, în condițiile în care astfel de rețele operează nestingherite luni întregi, până la intervenția în forță a structurilor specializate.