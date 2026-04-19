JAFUL din albiile Vâlcii: milioane de euro „îngropate” în balast, sub ochii ABA Olt și ai Gărzii de Mediu

În imaginile pe care le prezentăm, realitatea este mai dură decât orice declarație oficială: albiile râurilor din județul Vâlcea sunt transformate în cariere de exploatare, sub pretextul „decolmatării” și „regularizării”. În zone precum Romani și Tomșani, lucrările finanțate de Administrația Bazinală de Apă Olt, IN VALOARE DE MILIOANE DE EURO, ridică serioase semne de întrebare privind legalitatea, oportunitatea și, mai ales, destinația reală a banilor publici.

Munți de pietriș scoși din albie, utilaje grele care operează fără o logică vizibilă de amenajare hidrotehnică și cursuri de apă deviate haotic – acesta este tabloul de la fața locului. Nu vorbim despre lucrări de protecție, ci despre intervenții brutale care par mai degrabă exploatări mascate.

Surse din teren susțin că aceste lucrări sunt executate de firme „abonate” la contractele cu ABA Olt, societăți care apar constant în procedurile de atribuire și care ar avea legături directe cu cercul de influență al conducerii instituției. În centrul acestor suspiciuni se află directoarea liberală Mădălina Duca, despre care se spune că ar tolera nereguli evidente.

Ceea ce ar trebui să fie lucrări de decolmatare – intervenții punctuale pentru prevenirea inundațiilor – s-a transformat, în realitate, într-un mecanism prin care agregatele minerale sunt extrase masiv din albie. În multe zone, cursul natural al râului este afectat, malurile sunt destabilizate, iar ecosistemul local este grav perturbat.

Mai mult, în unele perimetre nu există indicatoare clare de șantier, panouri informative sau delimitări corespunzătoare, așa cum prevede legislația în vigoare. Lipsa transparenței este totală: cine execută exact lucrările, în baza căror autorizații și cu ce cantități aprobate – sunt întrebări la care instituțiile refuză să răspundă clar.

Poate că, de data aceasta, Administrația Bazinală de Apă Olt va trimite în teren inspectori care nu au nicio legătură de prietenie cu patronii balastierelor și ai utilajelor surprinse în imagini. Inspectori care să verifice la sânge dacă aceste lucrări respectă legea sau dacă, sub acoperirea unor contracte publice de milioane de euro, se derulează de fapt exploatări ilegale.

Rolul Gărzii Naționale de Mediu devine esențial în acest context. Unde sunt controalele? Unde sunt sancțiunile? Cum este posibil ca intervenții de o asemenea amploare să se desfășoare fără reacții ferme din partea autorităților de mediu?

Ziarul de Vâlcea solicită public intervenția urgentă a Gărzii de Mediu și declanșarea unui control independent asupra contractelor derulate de Administrația Bazinală de Apă Olt în zonele Romani și Tomșani.

Realitatea din teren sugerează o posibilă schemă bine pusă la punct: sub umbrela lucrărilor finanțate din bani publici – unele provenite inclusiv din fonduri europene – se desfășoară, în fapt, activități de exploatare a balastului, cu beneficii directe pentru operatorii implicați.

Aceasta nu mai este o simplă problemă administrativă, ci una care poate avea implicații penale. Dacă se confirmă că materialele extrase depășesc cantitățile aprobate sau că lucrările sunt executate în afara cadrului legal, vorbim despre prejudicii majore aduse atât mediului, cât și bugetului public.

Ziarul de Vâlcea solicită:

– un control urgent al Garda Națională de Mediu în zonele Romani și Tomșani;

– publicarea tuturor contractelor atribuite de Administrația Bazinală de Apă Olt pentru lucrări de decolmatare și regularizare în ultimii 3 ani;

– verificarea legăturilor dintre firmele executante și conducerea ABA Olt;

– clarificarea cantităților de agregate extrase și a destinației acestora.

De asemenea, se impune implicarea Inspectoratului Judetean de Politie Valcea, dar slabe sanse cu Ionel Marius Nicolae, veneticul din fruntea politistilor valceni...

In timp ce redactam acest articol, la urechile noastre a ajuns informatia ca familia valceanului Laurentiu Cazan, fost deputat liberal si actual sinecurist de frunte (presedinte CA Nuclearelectrica) ar fi implicata in aceste exploatari dubioase! Cazan Jr. ar beneficia de protectie chiar de la varful Ministerului Mediului, acesta laudandu-se in repetate randuri cu relatia de prietenie, pe care o are cu userista ministru - Diana Buzoianu!

Pentru că, dincolo de hârtii și justificări birocratice, imaginile nu mint: râurile Vâlcii sunt golite sub pretextul protecției, iar milioane de euro dispar în praf și pietriș. Iar tăcerea autorităților devine, pe zi ce trece, complice.

Tiberiu Pirnau

