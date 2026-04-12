Intervenție salvatoare la Vâlcea: Doi polițiști au împiedicat o tragedie și au salvat un copil de 6 ani

duminică, 12 aprilie 2026

Momente de panică într-un cartier din județul Vâlcea, unde un copil de doar 6 ani a fost la un pas de o tragedie, după ce a fost observat nesupravegheat pe pervazul unei ferestre situate la etajul I al unui imobil. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:00, iar finalul fericit s-a datorat intervenției rapide și profesioniste a doi polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, ambii purtând prenumele Ionuț.

Alarma a fost dată de un trecător vigilent, care a observat minorul într-o poziție extrem de periculoasă și a apelat imediat autoritățile. În doar câteva momente, cel mai apropiat echipaj de poliție a ajuns la fața locului.

Cei doi agenți au acționat cu calm, promptitudine și coordonare exemplară. Unul dintre polițiști a rămas în exteriorul clădirii, pregătit să intervină în orice secundă pentru a preveni o eventuală cădere a copilului, în timp ce colegul său a urcat imediat la apartament pentru a alerta persoanele din interior.

Grație reacției lor rapide, copilul a fost îndepărtat în siguranță de la fereastră înainte ca situația să se transforme într-o dramă. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că minorul se afla singur în cameră în acel moment, în timp ce tatăl său era în baie.

Gestul celor doi polițiști demonstrează încă o dată importanța vigilenței și a intervenției prompte în situații-limită, dar și profesionalismul de care dau dovadă oamenii legii în momente critice.

Prin reacția lor, cei doi Ionuț din cadrul IPJ Vâlcea au prevenit, cel mai probabil, o tragedie care ar fi putut îndolia o familie întreagă.