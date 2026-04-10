Intervenție dramatică în Buila-Vânturarița: călugăr de la Pătrunsa, salvat în miez de noapte de Salvamont

sâmbătă, 11 aprilie 2026

Intervenție dramatică în Buila-Vânturarița: călugăr de la Pătrunsa, salvat în miez de noapte de Salvamont

Echipa Salvamont din cadrul Consiliului Județean Vâlcea a intervenit pe timpul nopții în Masivul Buila-Vânturarița, pentru a evacua un călugăr de la Mănăstirea Pătrunsa, a cărui stare de sănătate s-a agravat și impunea acordarea de îngrijiri medicale de urgență.

Salvatorii montani au realizat transportul victimei de la mănăstire până la capătul drumului auto din zona Schitului Pahomie, unde aceasta a fost predată unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea, pentru a fi dusă la spital în vederea investigațiilor și tratamentului de specialitate.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, pe timp de noapte și pe un teren accidentat, fiind necesară utilizarea tehnicilor și echipamentelor specifice salvării montane. Misiunea s-a încheiat cu succes în jurul orei 03:30, după predarea pacientului și retragerea echipei din teren.

Operațiunea a avut loc în noaptea de 4 spre 5 aprilie 2026.