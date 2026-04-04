sâmbătă, 4 aprilie 2026

INTERVENȚIE CONTRACRONOMETRU LA MĂLDĂREȘTI: Bărbat care și-a dat foc, salvat în ultima clipă de polițiști

O intervenție dramatică, desfășurată în toiul nopții, a avut loc în comuna Măldărești, unde un bărbat de 41 de ani a fost la un pas de tragedie, după ce și-a dat foc chiar în balconul locuinței. Viața acestuia a fost salvată în ultimul moment de polițiștii Secției nr. 7 Poliție Rurală.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 4 aprilie 2026, în jurul orei 00:00, după ce o femeie a sunat disperată la 112, anunțând că fiul său face scandal și amenință că își va da foc. La fața locului au ajuns de urgență polițiștii, care l-au găsit pe bărbat într-o stare extrem de agitată, manifestând un comportament agresiv și imprevizibil.

Într-un gest șocant, chiar în fața oamenilor legii, acesta și-a turnat benzină pe corp și și-a dat foc. Fără să stea pe gânduri, polițiștii au pătruns în locuință și au urcat rapid la balcon, unde au reușit să stingă flăcările cu ajutorul unor pături, într-o intervenție care a făcut diferența între viață și moarte.

Datorită reacției rapide, bărbatul a scăpat cu o arsură minoră la nivelul piciorului stâng. Ulterior, având în vedere starea sa și comportamentul agresiv, a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Județean Vâlcea, Secția Psihiatrie, pentru internare nevoluntară.

Polițiștii implicați în intervenție nu au fost răniți, iar incendiul nu a provocat pagube materiale.

Reprezentanții IPJ Vâlcea au transmis că intervenția promptă și profesionistă a agenților a fost decisivă în salvarea vieții bărbatului și în prevenirea unei tragedii care putea avea consecințe mult mai grave.