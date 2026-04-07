Inspecția Judiciară a analizat conflictul dintre judecătorul Bogdan Mateescu și Elena Dinescu: Atitudinea grefierei a fost una „sfidătoare”, putând fi interpretată drept provocatoare

marți, 7 aprilie 2026

Tensiuni la Tribunalul Vâlcea, după conflictul izbucnit între judecătorul Bogdan Mateescu și grefiera Elena Dinescu. Inspecția Judiciară a tranșat cazul și a concluzionat că atitudinea grefierei a fost una „sfidătoare”, putând fi interpretată drept provocatoare.

Potrivit raportului, mai mulți magistrați prezenți la incident au confirmat că, în aceleași condiții, s-ar fi simțit la rândul lor provocați. Cu toate acestea, IJ subliniază că judecătorul Mateescu nu a reacționat necorespunzător și nu a escaladat conflictul.

Scandalul ar fi pornit de la o sarcină de serviciu refuzată de grefieră, legată de activitatea arhivei. Situația a degenerat rapid, pe fondul unor nemulțumiri mai vechi și al unor discuții tensionate în interiorul instanței.

Nici sindicatul grefierilor nu a scăpat de critici. Inspectorii acuză că poziția publică adoptată în sprijinul grefierei a fost tendențioasă și riscă să afecteze grav imaginea justiției.

Lovitura finală a venit din instanță: cererea Elenei Dinescu pentru ordin de protecție împotriva judecătorului a fost respinsă definitiv de Tribunalul Brașov. Decizia confirmă hotărârea inițială și închide, cel puțin juridic, unul dintre cele mai tensionate episoade recente din justiția vâlceană.