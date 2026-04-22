joi, 23 aprilie 2026

INREGISTRARE AUDIO BOMBĂ: Șef din Transelectrica, Virgiliu Ivan, indică soluția PRIVATĂ Autoro pentru încălzirea Râmnicului! Parchetul General, chemat să intervină în scandalul CET Govora

Scandal de proporții la vârful sistemului energetic românesc! Dezbaterea din Comisia pentru Energie și Comisia Economică din Senat, care ar fi trebuit să lămurească viitorul CET Govora, scoate la iveală informații explozive, confirmate chiar de o intervenție oficială a lui Virgiliu Ivan.

Potrivit transcriptului intervenției din ședință, directorul din cadrul Transelectrica a vorbit deschis despre existența unei alternative private pentru furnizarea agentului termic în Râmnicu Vâlcea:

**„Pentru municipiul Râmnicu Vâlcea aș mai avea de adăugat un aspect, și anume că acolo a fost pusă în funcțiune și o centrală privată, Autoro, care are o capacitate de 20 MW și cu care există, din câte știu, un contract prin care această centrală ar urma să furnizeze agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.

Această centrală a fost pusă în funcțiune în luna februarie și, în prezent, se află în teste. Practic, după închiderea centralei pe cărbune de la Govora, vor exista două entități care vor produce și livra agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea: centrala dezvoltată de Consiliul Județean și această centrală privată, aflată încă în teste.

Săptămâna viitoare, documentația va fi analizată în cadrul Transelectrica.”**

Declarația este una extrem de gravă, deoarece confirmă oficial scenariul despre care se vorbea doar pe surse: închiderea CET Govora ar putea deschide ușa pentru operatori privați, chiar înainte ca aceștia să fie complet funcționali.

Mai mult, în cadrul aceleiași ședințe, Virgiliu Ivan a confirmat sprijinul instituției pentru politicile de decarbonizare promovate de Guvern:

„Referitor la ordonanța de urgență, noi am fost permanent alături de Ministerul Energiei (…) punctul nostru de vedere a fost favorabil. Deci suntem de acord.”

INREGISTRAREA AUDIO:

A MINȚIT SAU A INDUS ÎN EROARE? REALITATEA DIN TEREN CONTRAZICE DECLARAȚIILE

Afirmațiile lui Virgiliu Ivan potrivit cărora grupurile de la CET ar fi fost doar pe hartie, practic nefuncționale sunt contestate de specialiști din sistem. În realitate, unele dintre aceste grupuri au funcționat și încă funcționează, asigurând producție reală de energie și agent termic. Mai mult, cel puțin unul dintre grupuri a fost retehnologizat cu fonduri europene, ceea ce ridică serioase semne de întrebare asupra oportunității închiderii și asupra corectitudinii informațiilor prezentate în Senat.

În acest context, intervenția lui Ivan ridică suspiciuni serioase: este vorba despre o simplă analiză tehnică sau despre o direcționare deliberată către o soluție privată, insuficient testată?

RECUNOAȘTERE CHEIE: CET GOVORA PUTEA FUNCȚIONA PÂNĂ ÎN 2030!

Chiar din declarațiile lui Virgiliu Ivan reiese un aspect esențial: România a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru prelungirea funcționării unor centrale pe cărbune până la 31 decembrie 2030, deși acestea trebuiau inițial închise mult mai devreme. Acest lucru, prezentat ca un „succes tehnic și diplomatic”, ar fi permis inclusiv unor capacități precum CET Govora să continue activitatea încă ani buni, contribuind la stabilitatea sistemului energetic național.

Cu toate acestea, în mod inexplicabil, conducerea CET Govora a renunțat singură la licența de funcționare, deschizând astfel calea închiderii – o decizie care ridică întrebări grave: cine a avut interesul real ca această capacitate strategică să dispară?

DECLARAȚIA DE AVERE RIDICĂ ALTE SEMNE DE ÎNTREBARE

Potrivit declarației de avere, Virgiliu Ivan deține terenuri în Prahova și Ilfov, locuințe în București și Berceni, precum și investiții consistente în fonduri și asigurări, inclusiv sume de ordinul zecilor de mii de lei și aproximativ 17.000 de euro . Venitul anual declarat din funcția de la Transelectrica depășește 284.000 lei , la care se adaugă veniturile familiei.

Miza este uriașă. Închiderea CET Govora nu înseamnă doar pierderea unei capacități energetice esențiale, ci și un risc major pentru populație și economie: peste 1.000 de locuri de muncă în pericol și incertitudini privind încălzirea municipiului Râmnicu Vâlcea.

Întrebarea rămâne: cine câștigă din această tranziție și cine plătește prețul?

Până când Parchetul General nu va lămuri aceste suspiciuni, fiecare astfel de declarație oficială nu face decât să adâncească sentimentul că, în spatele „decarbonizării”, se joacă o miză mult mai mare.

Tiberiu Pirnau