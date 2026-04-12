duminică, 12 aprilie 2026

Incendiu devastator chiar în ziua de Paște la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea. Flăcările au cuprins chiliile pe sute de metri pătrați

Momente dramatice în dimineața zilei de Paște la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea, unde un incendiu puternic a izbucnit la acoperișul unui corp de chilii, mobilizând forțe impresionante de intervenție din mai multe județe.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vâlcea, flăcările s-au manifestat violent și generalizat la nivelul acoperișului unei clădiri de chilii, afectând o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, existând un risc major de extindere la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 de metri pătrați, precum și la anexele și chiliile aflate în imediata vecinătate.

Pentru limitarea dezastrului, autoritățile au mobilizat un amplu dispozitiv de intervenție: șase autospeciale de stingere din cadrul ISU Vâlcea, trei autospeciale de la ISU Gorj, una de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj de ambulanță SAJ.

Pompierii acționează contracronometru pentru localizarea și lichidarea incendiului, încercând să împiedice propagarea focului către restul complexului monahal.

Din primele informații, până la această oră nu au fost înregistrate victime.

Intervenția este în plină desfășurare, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția situației.