In atentia Parchetului General: Directorul Sorin Elisei din Ministerul Energiei, mana-n mana cu MAFIA de la Valcea, care doreste sa preia furnizarea agentului termic la Ramnicu Valcea?!

joi, 9 aprilie 2026

Dezbaterea de miercuri din Comisia pentru Energie și Comisia Economică din Senat a scos la iveală tensiuni majore privind viitorul CET Govora. În prezența directorului general Sorin Elisei și a secretarului de stat Viorel Băltărețu, discuțiile au alunecat rapid din zona tehnică în cea a suspiciunilor privind interese private.

Potrivit participanților, Sorin Elisei a susținut ferm închiderea CET Govora și disponibilizarea a peste 1.000 de angajați. În locul acestei capacități strategice, acesta a promovat soluția unei centrale private de mici dimensiuni, aparținând firmei Autoro din Ramnicu Valcea, controlată de Ion Busca si alti actionari, in special din zona politica, (fara actiuni) din umbra. Afirmația că această centrală ar putea asigura integral agentul termic pentru Râmnicu Vâlcea a fost privită ca nerealistă de mai mulți parlamentari, dar si de specialisti in domeniu.

Intervenția lui Elisei a ridicat semne de întrebare, fiind percepută mai degrabă ca o pledoarie în favoarea unui operator privat decât ca o poziție instituțională. Tocmai de aceea Parchetul General trebuie sa intre pe fir si sa investigheze aceste legaturi...

Legături controversate în energie

Parcursul profesional al lui Elisei alimentează suspiciunile. Acesta a lucrat anterior pentru companii controlate de Bogdan Buzăianu, implicate în contracte păguboase cu Hidroelectrica, ulterior stopate după intrarea companiei în insolvență. Prejudiciile estimate depășesc un miliard de euro, iar numele lui Buzăianu apare în dosare de corupție, inclusiv în anchete care o vizează pe Elena Udrea.

Ulterior, Elisei a activat în consultanță, la Deloitte, iar din februarie 2024 ocupă funcția de director general în Ministerul Energiei. În paralel, ministerul l-a propus pentru Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom.

Închiderea CET Govora ar avea un impact social și economic major. În lipsa unor dovezi clare că alternativa privată poate susține necesarul orașului, poziția exprimată de Elisei ridică întrebări legitime privind oportunitatea și motivația unei astfel de decizii. Sa fii venit comanda pe filiera masonica sau sa-si fi bagat coada prietenul lui Busca, senatorul pesedist?!

Cine câștigă din dispariția CET Govora și cine suportă consecințele? Rămâne ca autoritățile să ofere răspunsuri clare, înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată.