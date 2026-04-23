Împrumut de 40 de milioane de lei pentru Râmnicu Vâlcea! Orașul în datorii pe 10 ani

vineri, 24 aprilie 2026

Primăria Râmnicu Vâlcea pregătește o nouă lovitură financiară: contractarea unui împrumut intern de 40 de milioane de lei, pe o perioadă de 10 ani, pentru finanțarea unor investiții locale. Proiectul de hotărâre va intra pe masa consilierilor locali în ședința din 29 aprilie 2026 și promite să aprindă spiritele în administrația locală.

Potrivit documentelor oficiale, creditul va avea o perioadă de grație de 2 ani și va fi rambursat în următorii 8 ani, cu o dobândă estimată de aproximativ 8%. Practic, municipiul se angajează la o povară financiară serioasă, care va apăsa bugetul local până aproape de anul 2036.

Unde se duc banii

Lista investițiilor pentru care Primăria vrea să se împrumute ridică deja semne de întrebare. Printre proiectele propuse se numără:

reabilitarea energetică a Colegiului Energetic;

amenajarea unui spațiu verde în zona fostului „Referendariu”;

construirea unui bazin de înot didactic;

realizarea unei parcări etajate în zona Nord;

extinderea și modernizarea bazei sportive din Nord.

Cu alte cuvinte, investiții importante, dar care vin la pachet cu un cost uriaș pentru contribuabili.

Gradul de îndatorare crește

Documentele financiare arată că gradul de îndatorare al municipiului este în prezent de aproximativ 8,85%, însă ar putea ajunge la peste 11% în anii următori, odată cu contractarea noului credit.

Chiar dacă legea permite un plafon de până la 30% din veniturile proprii, realitatea este că fiecare împrumut reduce capacitatea viitoare a orașului de a investi fără datorii.

Decizia, la mâna consilierilor

Primarul Mircia Gutău a inițiat proiectul și va avea misiunea de a convinge Consiliul Local că acest împrumut este necesar. Totodată, edilul va primi mandat să demareze procedurile de contractare, dacă proiectul trece de vot.

Rămâne de văzut dacă aleșii locali vor gira această nouă îndatorare sau dacă vor cere explicații suplimentare privind oportunitatea investițiilor și impactul asupra bugetului local.

Întrebarea care rămâne

În timp ce administrația vorbește despre „dezvoltare”, tot mai mulți vâlceni se întreabă: este acest împrumut o necesitate reală sau doar o nouă rundă de cheltuieli pe datorie?

Cert este un lucru: factura va fi plătită, ca de fiecare dată, de cetățeni.