Hotel Olănești & Spa Medical redeschide din iunie piscina cu apă sulfuroasă – tratament natural pentru trup și minte

Din iunie, redeschidem piscina exterioară cu apă sulfuroasă naturală – locul unde stresul dispare, iar starea de bine revine natural.
Apa sulfuroasă are proprietăți naturale recunoscute pentru stimularea circulației, reducerea inflamațiilor și relaxarea musculaturii.
• ameliorează durerile reumatice și musculare
• contribuie la relaxarea și destinderea corpului
• susține regenerarea pielii și detoxifierea
• stimulează circulația și oxigenarea țesuturilor
• oferă o experiență recreativă și relaxantă în aer liber.
Iar experiența devine completă cu:
acces GRATUIT pentru toți oaspeții hotelului
șezlonguri confortabile pentru momentele tale de relaxare
aer curat și liniște deplină
Piscina este ideală pentru tratamente balneare, relaxare după ședințele de terapie și pentru momente de răsfăț în aer liber, combinând sănătatea cu starea de bine.
