marți, 28 aprilie 2026

George Simion: Inițiem moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan!

AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, pentru a da jos această coaliție care a adus doar sărăcie. Sărăcie pentru cetățeni, sărăcie pentru firmele românești, lipsa unei strategii de țară. Singura strategie pe care România o are, prin actuala coaliție sau defuncta coaliție, este să se împrumute extern cât mai mult. Am ajuns să fim și condiționați, în fel și chip, pentru banii pe care îi luăm împrumut. Nu se poate așa ceva, mergem cu pași repezi spre faliment.

Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan. În acest sens, vom iniția, alături de celelalte partide care semnează moțiunea de cenzură, și aici mă refer la toate formațiunile și la toți parlamentarii interesați.

În momentul în care vom avea strânse minim 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă și, dacă totul merge conform planului stabilit, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan, un guvern care, în mod evident, nu mai are susținere parlamentară. Demult, acest guvern nu are susținere populară, dacă a avut vreodată.

Ar fi fost foarte bine ca, în perioada electorală, să se spună clar cine cu cine face coaliții, cine cu cine va guverna și care este strategia. Nu v-au spus vouă, românilor, care este strategia, nu v-au spus că vor îngheța pensiile, nu v-au spus că vor tăia CASS-ul de la mame, nu v-au spus că vor mări TVA-ul, nu v-au spus că vor aduce sărăcia în România și că se vor împrumuta cu miliarde și miliarde și miliarde de euro.

Grija lor, chiar în acest moment în care vorbim și facem acest anunț, este cum să obținem mai mulți bani împrumut. Din ce îi vom plăti? Din vânzarea, la un preț mult mai mic decât cel meritat, a activelor statului. Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor.

Domnul Bolojan, domnul Nicușor Dan sau vreun alt domn care nu au susținere populară sau care și-au trădat alegătorii nu au dreptul să vândă Hidroelectrica și vom face orice stă în puterile noastre pentru a opri vânzarea activelor strategice profitabile.

Vedem, din partea acestui guvern, promisiuni de care nu se ține. A spus că vor reduce cheltuielile statului. Cheltuielile cu aparatul bugetar, în 2025, au fost la fel, nu au scăzut față de 2024, deși pensiile au fost înghețate, deși avem inflație, deși avem deficit bugetar.

Așadar, AUR va depune în cel mai scurt timp, și mâine, dacă se vor strânge minim 233 de semnături, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Și astăzi, la ora 12, în Biroul Permanent al Senatului și la ora 13.30 în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, vom cere punerea pe ordinea de zi sub rezerva primirii raportului din partea Comisiilor Raportoare a legilor inițiate de noi cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300, cu privire la eliminarea subvențiilor de stat pentru partidele politice și cu privire la alegerea primarilor în două tururi.

De asemenea, vom vota în birourile permanente și în plenul Camerei Deputaților, și a Senatului, pentru orice inițiativă care vine în acest sens: să ajungem la 300 de parlamentari, nu la 380, 390, 300 și un pic. 300, așa cum au votat românii, pentru tăierea sau reducerea drastică, nu cu 20%, ci cu 95% a subvenției pentru partidele politice, pentru votul primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi.

Aștept toate forțele politice, așa cum am anunțat și spre deosebire de Nicușor Dan, noi dialogăm cu toți actorii politici, este timpul să ajungem la reconciliere națională, este timpul să înțelegem că primează interesul cetățenilor și firmelor românești. Nu interesele de partid.

De aceea ne punem în spatele poporului român și vom face exact ceea ce am promis alegătorilor noștri. Alți actori publici, alți actori politici, precum Nicușor Dan, nu-și respectă electoratul și fac alte jocuri și acționează în alt sens decât au spus în mod repetat. Noi în mod repetat am spus că vom depune această moțiune, că votăm orice moțiune.

Fac un apel la toți parlamentarii, indiferent de coloratură, să înțeleagă faptul că suntem într-o criză, că în primul și în primul rând trebuie să reconstruim economia. În acest sens vom avea un pachet de legi adresat companiilor românești și antreprenorilor români, pe care vrem să îl trecem rapid, cum am văzut că alte legi antinaționale au trecut rapid prin Camera Deputaților și prin Senat. Cerem respect pentru partidul AUR, pentru votanții AUR, pentru toate opțiunile politice. Doar așa putem oferi noi, la rândul nostru, respectul cuvenit.

George Simion, presedinte AUR