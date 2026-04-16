vineri, 17 aprilie 2026

FURT DE APĂ sub ochii autorităților?! Imagini explozive din Valea Mare: angajați ai Primăriei și Damila, surprinși în flagrant. Poliția… în vacanță?

Scene incredibile surprinse de un consilier local din comuna Valea Mare ridică semne grave de întrebare asupra modului în care este gestionată apa în localitate. Imaginile, filmate chiar la fața locului, arată instalații improvizate, conducte conectate suspect și intervenții care par departe de orice procedură legală sau transparentă.

În filmare se observă un bazin tehnic în care sunt montate furtunuri și robineți conectați direct la rețeaua de apă. Totul pare realizat „artizanal”, fără nicio urmă de control oficial sau documentație vizibilă. Mai mult, în apropiere apar persoane despre care sursa susține că sunt angajați ai Primăriei Valea Mare și ai firmei Damila, implicați direct în operațiune.

Consilierul local care a realizat filmarea acuză fără echivoc: este vorba despre un posibil furt de apă organizat, tolerat sau chiar coordonat din interiorul sistemului. „Se fură apă sub ochii noștri, iar instituțiile statului tac complice”, susține acesta.

Situația devine și mai gravă în contextul în care, potrivit acuzațiilor, autoritățile competente nu doar că nu intervin, dar par complet absente. În centrul criticilor se află și șeful IPJ Vâlcea, Ionel Marius Nicolae, acuzat că ignoră astfel de situații sensibile, în timp ce rețelele de influență și interese ar controla tot mai vizibil instituțiile statului.

Expresii dure precum „caracatița mafiei cu epoleti” sunt folosite pentru a descrie un sistem în care legea pare opțională, iar controlul – inexistent. În loc de intervenții rapide și anchete serioase, tăcerea autorităților alimentează suspiciunile și revolta localnicilor.

Cazul de la Valea Mare ar putea deveni doar vârful icebergului într-o rețea mai amplă de practici ilegale legate de resursele publice. Rămâne de văzut dacă instituțiile abilitate vor reacționa sau dacă și acest episod va fi îngropat în aceeași tăcere suspectă.

Până atunci, imaginile vorbesc de la sine. Iar întrebarea rămâne: cine răspunde?