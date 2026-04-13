marți, 14 aprilie 2026

FOTO | Tată și fiu, recuperați de salvatori după ce au rămas blocați pe munte în noaptea de Înviere

Momente de panică în noaptea de Înviere, după ce un bărbat de 51 de ani și fiul său, în vârstă de 18 ani, au fost dați dispăruți în zona montană a județului Vâlcea, fiind căutați ore în șir de jandarmii montani și salvamontiști.

Cei doi plecaseră în cursul zilei de 11 aprilie din localitatea Comanca, cu intenția de a ajunge în zona Cascada Apa Spânzurată, însă nu au mai revenit și nici nu au mai putut fi contactați.

Alarma a fost dată la 112 în jurul orei 00:10 de către soția bărbatului, care le-a spus autorităților că ultima discuție cu aceștia avusese loc în jurul orei 16:00, după care telefoanele celor doi au devenit indisponibile.

Pentru găsirea lor au fost mobilizate de urgență două echipaje de jandarmi montani din cadrul posturilor Olănești și Voineasa, salvamontiști din cadrul Salvamont Brezoi, precum și un echipaj SMURD.

După mai bine de patru ore de căutări, în jurul orei 04:30, cei doi au fost localizați în zona Cheile Oltețului. Aceștia se aflau în autoturismul personal, rămas blocat și suspendat în zăpadă, într-o zonă dificil accesibilă.

Salvatorii au încercat inclusiv recuperarea vehiculului, însă intervenția nu a fost posibilă din cauza stratului mare de zăpadă și a drumului acoperit cu porțiuni de gheață. Mașina a fost abandonată temporar în zonă, urmând să fie recuperată ulterior.

Din fericire, tatăl și fiul au fost preluați în siguranță și transportați până în orașul Brezoi, unde au fost întâmpinați de familie. Niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.