FOTO. Spaima bisericilor din Râmnicu Vâlcea: bărbat din București, prins după mai multe furturi din lăcașuri de cult

joi, 16 aprilie 2026

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea au reușit identificarea și reținerea bărbatului suspectat că ar fi comis mai multe furturi din lăcașuri de cult din municipiu.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vâlcea, în data de 14 aprilie 2026, oamenii legii au fost sesizați prin apel la 112 de către reprezentantul unei biserici din Râmnicu Vâlcea, care a reclamat faptul că un individ ar fi furat aproximativ 8.000 de lei din două cutii de donații aflate în interiorul bisericii, după ce le-ar fi forțat.

În urma cercetărilor desfășurate cu rapiditate de polițiștii de investigații criminale, a fost identificat un suspect în persoana unui bărbat de 33 de ani, din municipiul București, care corespundea semnalmentelor surprinse în momentul săvârșirii faptelor.

Surse apropiate anchetei arată că lăcașurile de cult vizate în acest caz sunt Biserica Sfântul Ioan și Biserica Sfântul Antim din Râmnicu Vâlcea.

La momentul depistării, asupra acestuia au fost găsite mai multe obiecte considerate de anchetatori ca fiind susceptibile de a fi fost folosite la spargerea cutiilor de donații.

Mai mult decât atât, din probatoriul administrat până în acest moment, anchetatorii susțin că bărbatul este bănuit și de implicarea într-un alt furt comis la data de 7 aprilie 2026, tot dintr-un lăcaș de cult din municipiu.

Față de suspect a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

În cursul zilei de 15 aprilie, individul urma să fie prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea pentru stabilirea măsurilor preventive.

Reprezentanții IPJ Vâlcea au subliniat că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege până la pronunțarea unei soluții definitive în cauză.