vineri, 3 aprilie 2026

Florix Residence: liniștea de lângă oraș devine realitate. Case moderne, de la 148.000 € + TVA, la doar 7 minute de Râmnicu Vâlcea

Într-o perioadă în care tot mai mulți vâlceni caută echilibrul dintre agitația urbană și confortul unei locuințe spațioase, un nou proiect rezidențial prinde contur în apropierea municipiului Râmnicu Vâlcea. Florix Residence, dezvoltat de compania Florix Company Construct, promite mai mult decât simple locuințe: promite un stil de viață.

Situat pe Strada Gorunului, în Budești, ansamblul vine ca o alternativă reală pentru cei care vor să scape de blocuri și să se bucure de intimitatea unei case individuale, fără să renunțe la proximitatea orașului.

Case individuale, spațiu generos și intimitate reală

Florix Residence este conceput ca un complex aerisit, cu acces securizat, unde fiecare locuință beneficiază de curte proprie de 500 mp. Nu vorbim despre compromisuri, ci despre spațiu real pentru familie, relaxare și viață de zi cu zi.

Casele sunt construite pe două niveluri, cu o suprafață construită de 195 mp și o suprafață utilă de 130 mp, oferind o compartimentare modernă și practică: – 3 dormitoare luminoase

– living generos

– cameră de birou (ideală pentru work-from-home)

– 3 băi complet utilate

Totul este gândit pentru confort, funcționalitate și intimitate.

Confort complet, fără griji suplimentare

Unul dintre marile avantaje ale proiectului este faptul că locuințele sunt livrate „gata de locuit”, cu o serie de beneficii incluse în preț:

La exterior, curțile sunt deja amenajate cu gazon, alei pavate și plante ornamentale, iar proprietățile sunt complet împrejmuite și dotate cu porți automatizate.

La interior, cele trei băi sunt finisate premium, cu dotări moderne – de la dușuri walk-in până la obiecte sanitare încastrate. În plus, viitorii proprietari au posibilitatea de a-și alege finisajele, în funcție de preferințe.

Pentru cei care își doresc mai mult, există opțiuni de personalizare a curții: piscină, foișor, zonă BBQ sau spațiu de joacă.

Dezvoltator cu experiență reală în construcții

Spre deosebire de multe proiecte apărute peste noapte, Florix Residence vine din partea unei companii cu experiență solidă în domeniu. Florix Company Construct este cunoscută în județ pentru furnizarea de beton, agregate și utilaje, fiind implicată în numeroase șantiere din Vâlcea.

Această experiență tehnică se reflectă direct în calitatea construcțiilor, dezvoltatorul asumând întregul proces – de la fundație până la finisaje.

Prețuri și locație: un avantaj competitiv

Prețurile pornesc de la 148.000 € + TVA, ceea ce poziționează proiectul într-o zonă accesibilă pentru segmentul mediu-superior din piață, mai ales în contextul creșterii continue a prețurilor imobiliare.

Localizarea – la doar câteva minute de Râmnicu Vâlcea – oferă un avantaj major: liniște, aer curat și spațiu, fără a pierde legătura cu orașul.

„Hai să ne cunoaștem” – invitația dezvoltatorului

Dezvoltatorii vin cu un mesaj direct către potențialii clienți: „Hai să ne cunoaștem – vino să vezi cum arată liniștea ta.”

Pentru detalii și vizionări: 📞 0742 506 756 (Eduard)

📞 0786 158 121 (Sorin)

📧 [email protected]

Florix Residence nu este doar un proiect imobiliar. Este începutul unei vieți mai liniștite, mai sigure și mai bine organizate.