Florin Costea deschide o academie de fotbal în Budești, Vâlcea

joi, 9 aprilie 2026

În județul Vâlcea prinde viață un nou proiect dedicat creșterii viitorilor fotbaliști. Fostul internațional român Florin Costea a inaugurat o academie de fotbal în comuna Budești, inițiativă care își propune să susțină dezvoltarea copiilor și juniorilor pasionați de acest sport.

Academia oferă condiții moderne de antrenament și un cadru organizat pentru mai multe categorii de vârstă, adresându-se atât începătorilor, cât și celor care aspiră la performanță.

Proiectul este realizat împreună cu fratele său, fostul atacant Mihai Costea, cei doi continuând astfel să rămână implicați în fotbal prin formarea noii generații de jucători.

Prin această inițiativă, comuna Budești devine un punct de interes pentru fotbalul juvenil din Vâlcea, atrăgând copiii din zonă către sport și promovând un stil de viață activ.

Accentul este pus pe dezvoltarea abilităților tehnice, tactice și fizice, dar și pe educația sportivă, respectul față de joc și spiritul de echipă — valori esențiale pentru viitorii fotbaliști.

Proiectul este considerat un pas important pentru sportul local, oferind copiilor din comunitate șansa de a se antrena sub îndrumarea unor foști jucători cu experiență la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc.