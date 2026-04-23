vineri, 24 aprilie 2026

Florin Cheran devine oficial „Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea

Miercuri, 29 aprilie, de la ora 10:00, aleșii locali din Râmnicu Vâlcea se reunesc în ședință ordinară a Consiliului Local, într-o întâlnire ce se anunță nu doar administrativă, ci și încărcată de simbolism.

Debutul ședinței va fi marcat de o ceremonie specială: înmânarea însemnelor titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului lui Florin Cheran, distincție acordată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2025. Evenimentul reprezintă un moment de recunoaștere a meritelor unui sportiv care a dus numele orașului pe cele mai înalte culmi ale fotbalului românesc.

Născut la Râmnicu Vâlcea, Florin Cheran este una dintre figurile emblematice ale fotbalului autohton. Format la Unirea Râmnicu Vâlcea, acesta a făcut pasul către București, unde și-a construit o carieră solidă, în special la Dinamo, echipă pentru care a evoluat timp de 11 sezoane consecutive, între 1969 și 1980. În această perioadă, Cheran a câștigat patru titluri de campion al României și a bifat sute de meciuri în tricoul „câinilor roșii”.

Cariera sa a inclus și revenirea la Chimia Râmnicu Vâlcea, dar și convocări la echipa națională, unde a adunat zeci de selecții, debutând în 1971 într-un meci contra Albaniei. După retragere, și-a continuat activitatea în fotbal ca antrenor.

Ședința Consiliului Local va continua cu dezbaterea proiectelor incluse pe ordinea de zi, conform dispoziției de convocare. Ca de fiecare dată, deciziile adoptate vor influența direct administrarea municipiului și proiectele aflate în derulare.

Momentul dedicat lui Florin Cheran oferă însă o notă aparte acestei reuniuni: o lecție de memorie și respect pentru valorile autentice ale Râmnicului.