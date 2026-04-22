miercuri, 22 aprilie 2026

FIRMĂ DIN RÂMNICU VÂLCEA, ÎN INSOLVENȚĂ! BIEXIM SRL intră în colaps – creditori în alertă, termene-limită bătute în cuie de tribunal

Un nou semnal de alarmă pentru mediul de afaceri din Vâlcea: o firmă cu activitate în municipiul Râmnicu Vâlcea a intrat oficial în procedura generală de insolvență, decizia fiind pronunțată de Tribunalul Vâlcea în data de 9 aprilie 2026.

Este vorba despre societatea BIEXIM SRL, înregistrată la Registrul Comerțului încă din 2007, care, potrivit documentelor oficiale, a ajuns în incapacitate de plată și a fost introdusă sub supravegherea administratorilor judiciari desemnați de instanță.

Procedura de insolvență a fost deschisă în dosarul nr. 951/90/2026, aflat pe rolul Secției a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Vâlcea, iar administrarea companiei a fost preluată de consorțiul format din ENSO SPRL și AKTIV-LEX INSOLVENȚĂ S.P.R.L.

Situația este una extrem de serioasă: în cazul în care societatea nu depune în termen de 10 zile documentele cerute de lege sau nu își exprimă intenția de reorganizare, aceasta riscă să intre direct în faliment, cu pierderea completă a controlului asupra activității. Practic, conducerea firmei este deja limitată, iar deciziile majore sunt luate de administratorul judiciar.

Creditorii, presați de termene scurte

Pentru creditorii BIEXIM SRL începe acum o cursă contra cronometru. Termenul-limită pentru înscrierea la masa credală este 15 mai 2026, iar până pe 3 iunie 2026 va fi întocmit tabelul preliminar al creanțelor.

Ulterior, contestațiile pot fi depuse într-un termen extrem de scurt – doar 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență, iar tabelul definitiv al creanțelor este programat pentru data de 23 iunie 2026.

Cu alte cuvinte, cine nu reacționează rapid riscă să piardă definitiv șansa de a-și recupera banii.

Blocaj total: executările silite, suspendate

Un alt efect major al deschiderii procedurii este suspendarea tuturor executărilor silite împotriva firmei. Practic, creditorii nu mai pot recupera nimic individual, toate demersurile fiind concentrate în cadrul procedurii de insolvență.

Această situație creează tensiuni majore în lanțul economic local, mai ales dacă BIEXIM SRL avea relații comerciale extinse. În astfel de cazuri, insolvența unei firme poate genera un efect de domino, afectând furnizori, subcontractori și chiar angajați.

Semnal de alarmă pentru economia locală

Intrarea în insolvență a unei societăți active de aproape două decenii ridică semne serioase de întrebare privind stabilitatea mediului economic din județ. Creșterea costurilor, blocajele financiare și lipsa lichidităților continuă să lovească firmele locale, iar cazuri precum BIEXIM SRL nu mai sunt excepții.

În lipsa unor măsuri reale de sprijin pentru mediul de afaceri, Vâlcea riscă să vadă tot mai multe companii ajungând în aceeași situație: insolvență, restructurare forțată sau faliment.

Rămâne de văzut dacă BIEXIM SRL va reuși să se reorganizeze sau dacă acest dosar va deveni încă un exemplu de prăbușire economică în lanț. Cert este un lucru: pentru creditori și parteneri, timpul nu mai are răbdare.