Fenomen la Râmnicu Vâlcea: tot mai mulți centenari! Longevitatea devine noul simbol al orașului

marți, 7 aprilie 2026

În preajma Sărbătorilor Pascale, Primăria Râmnicu Vâlcea a adus în prim-plan respectul față de seniorii comunității, marcând cu emoție și recunoștință momentele importante din viața acestora. Evenimentul a fost dedicat în mod special celor care au atins vârste remarcabile, transformând longevitatea într-un adevărat motiv de sărbătoare.

Un centenar, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice din Ostroveni, a fost în centrul atenției, fiind primit simbolic în „Liga Centenarilor”. Acesta a fost distins cu Diploma „Vârsta de Aur” și recompensat cu un premiu de 1.000 de lei, într-un gest care subliniază aprecierea profundă a comunității pentru o viață trăită cu demnitate.

Alături de el, 11 nonagenari au fost sărbătoriți și incluși în „Clubul Longevivilor”. Fie că au ales să primească distincțiile la domiciliu sau la sediul Direcției de Asistență Socială, aceștia au fost răsplătiți cu diplome și tichete valorice: 500 de lei pentru cei cu vârste între 90 și 94 de ani și 700 de lei pentru cei între 95 și 99 de ani.

Acțiunea nu este una singulară, ci face parte dintr-o tradiție a administrației locale de a-și onora vârstnicii. Doar anul trecut, 60 de nonagenari și 6 centenari au fost celebrați în același spirit.

Prin astfel de gesturi, Râmnicu Vâlcea demonstrează că respectul pentru cei care au construit comunitatea nu ține doar de cuvinte, ci se transformă în fapte și recunoaștere publică.