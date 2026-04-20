EXPLOZIV! Virgiliu Ivan, sef din Transelectrica, acuzat că joacă pentru „băieții deștepți” din Vâlcea! Parchetul General, chemat să intervină în scandalul CET Govora

marți, 21 aprilie 2026

Scandal de proporții la vârful sistemului energetic românesc! Dezbaterea din Comisia pentru Energie și Comisia Economică din Senat, care ar fi trebuit să lămurească viitorul CET Govora, a degenerat într-un conflict deschis, cu acuzații grave privind posibile jocuri de culise și interese private ascunse.

În centrul furtunii se află Virgiliu Ivan, director în cadrul Dispecerului Energetic Național din cadrul Transelectrica, care – potrivit mai multor participanți – ar fi susținut vehement închiderea CET Govora și trimiterea în șomaj a peste 1.000 de angajați. O poziție care, în loc să aducă claritate, a aprins și mai tare suspiciunile.

Mai mult, surse din cadrul dezbaterii susțin că Ivan ar fi promovat ca alternativă o centrală privată de mici dimensiuni, aparținând firmei Autoro din Râmnicu Vâlcea, controlată de omul de afaceri Ion Bușcă. Ideea că această unitate ar putea asigura integral agentul termic pentru municipiu a fost întâmpinată cu scepticism de parlamentari și specialiști, care o consideră, în cel mai bun caz, nerealistă.

Intervenția reprezentantului Transelectrica a fost percepută nu ca o poziție tehnică, instituțională, ci ca o pledoarie în favoarea unui operator privat. De aici și până la suspiciuni privind posibile legături între factori de decizie și interese locale nu a mai fost decât un pas.

Ivan a MINTIT CU NERUSINARE IN COMISIILE REUNITE ALE SENATULUI, CA GRUPURILE DE LA CET GOVORA MAI FUNCTIONAU DOAR PE HARTIE. O enormitate! CET Govora a functionat din plin (si inca functioneaza pana va fi pus complet pe butuci!), furnizand chiar cea mai ieftina gigacalorie catre populatie, la nivel national, ca pret de productie!

În acest context tensionat, tot mai multe voci cer intervenția Parchetul General pentru a verifica dacă există conexiuni neoficiale sau influențe care ar putea afecta decizii strategice în sectorul energetic.

Miza este uriașă. Închiderea CET Govora nu înseamnă doar dispariția unei capacități energetice importante, ci și un șoc social major pentru județul Vâlcea: peste 1.000 de locuri de muncă în pericol și riscuri serioase privind asigurarea agentului termic pentru zeci de mii de locuințe.

În lipsa unor garanții solide că alternativa privată poate prelua integral acest rol, întrebările devin inevitabile: cine împinge, de fapt, închiderea CET Govora și în folosul cui? Este vorba despre o decizie strategică sau despre un plan bine orchestrat în culise?

Până la clarificarea acestor suspiciuni, presiunea publică crește. Iar răspunsurile nu mai pot întârzia. Pentru că, de data aceasta, nu mai vorbim doar despre energie – ci despre siguranța unui oraș întreg și despre posibile jocuri periculoase la nivel înalt.

Potrivit declarației de avere depuse de Virgiliu Ivan, acesta deține mai multe proprietăți imobiliare, inclusiv terenuri în Prahova și Ilfov, un apartament în București și o casă de locuit în Berceni, toate dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare . De asemenea, în document sunt menționate investiții semnificative în fonduri private și asigurări de viață, cu sume ce depășesc zeci de mii de lei și chiar 17.000 de euro într-un fond gestionat de Allianz Țiriac . La capitolul venituri, acesta a declarat un salariu anual de aproximativ 284.476 lei din funcția deținută la Transelectrica , la care se adaugă veniturile soției și alte sume din surse diverse.