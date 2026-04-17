EXPLOZIV! „Furt de apă” la Valea Mare, confirmat oficial: dosar penal deschis!

Un scandal de proporții izbucnește în comuna Valea Mare din judetul Valcea, după ce un consilier local a făcut publice imagini care arată un sistem suspect de alimentare cu apă, operat în condiții cel puțin controversate. În centrul acuzațiilor: angajați ai Primăriei și persoane asociate firmei Damila, surprinși în plină activitate la un bazin aparținând administrației locale.

Filmarea, realizată la fața locului, arată o instalație improvizată – furtunuri conectate direct la rețea, robineți montați aparent fără control și un mecanism care ridică serioase semne de întrebare privind legalitatea operațiunii. În apropiere apar mai multe persoane care, potrivit sursei, ar avea legături directe cu Primăria și operatori privați.

Inițial, cazul părea încă un episod ignorat de autorități. Însă, surpriză: Poliția confirmă oficial că a intervenit și că există deja un dosar penal!

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, la data de 26 martie 2026, în jurul orei 16:30, polițiștii Secției nr. 10 Măciuca au fost sesizați de un cetățean cu privire la faptul că un tractor cu cisternă ar fi fost alimentat cu apă dintr-un bazin al administrației publice locale, în satul Bătășani.

Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului, au identificat persoanele implicate și au constatat existența sistemului de alimentare. Două persoane prezente au susținut că desfășoară activități în baza unor relații contractuale cu operatorul de servicii.

Cu toate acestea, suspiciunile sunt suficient de grave încât polițiștii au deschis dosar penal pentru furt, iar cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești.

Așadar, ceea ce părea o simplă acuzație devine oficial o anchetă penală. Întrebările, însă, abia acum încep să curgă:

Cine a permis accesul la rețeaua de apă?

Există contracte reale sau doar „acoperiri” pentru o practică ilegală?

Ce rol au, de fapt, reprezentanții administrației locale?

Și mai ales: de ce a fost nevoie de o filmare și de presiune publică pentru ca lucrurile să iasă la lumină?

Cazul de la Valea Mare nu mai este doar o suspiciune – este un dosar penal în lucru. Iar imaginile care au declanșat totul ar putea deveni probe-cheie într-o anchetă care promite să scoată la iveală mult mai mult decât un simplu „furt de apă”.