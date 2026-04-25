EXCLUSIV | Rețeaua „refugiaților ucraineni pe hârtie” de la Olanesti ajunge în fața instanței. Contestații, bani publici și o constructie ilegala – toate duc la același nume: Nicoleta Barbu

duminică, 26 aprilie 2026

Dosarul care vizează presupusele fraude cu fonduri publice destinate refugiaților ucraineni de la Băile Olănești intră într-o fază decisivă. După filtrul camerei preliminare, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a dat undă verde judecății pe fond în cauza în care sunt inculpați Nicoleta Barbu și societatea SC VOLTECS SRL.

Dar, dincolo de o simplă trimitere în judecată, cazul începe să contureze imaginea unui mecanism mult mai complex, în care apar bani publici, suspiciuni de decontări fictive și un istoric controversat de relație cu legea.

Contestație depusă după decizia instanței

După decizia din 17 februarie 2026, prin care judecătorul a respins toate excepțiile invocate de inculpată și a validat rechizitoriul, Nicoleta Barbu nu a renunțat. La data de 8 aprilie 2026, aceasta a formulat contestație, încercând să blocheze sau să întârzie intrarea dosarului în faza de judecată efectivă.

Mișcarea confirmă strategia clasică din astfel de cauze: atacarea procedurilor pentru a câștiga timp. Până la soluționarea definitivă a acestei contestații, procesul rămâne într-o zonă de tensiune juridică.

Acuzațiile: înșelăciune în formă continuată

Rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea (30 septembrie 2025, dosar 4116/106/P/2022) descrie o schemă de înșelăciune în formă continuată, cu trei acte materiale, încadrată la art. 244 Cod penal, raportat la art. 35 alin. (1).

În esență, anchetatorii susțin că ar fi fost create situații fictive sau exagerate privind cazarea refugiaților, în scopul obținerii de bani de la stat. Parte vătămată în dosar este Inspectoratul pentru Situații de Urgență "General Magheru" Vâlcea, instituția care a gestionat decontările.

Cum ar fi funcționat mecanismul

Ancheta își are originea în descinderile din decembrie 2022, când polițiștii IPJ Vâlcea au verificat două locații turistice: pensiunile „Nicoleta” și „Aly”.

Surse judiciare conturează un scenariu repetitiv: grupuri de refugiați ar fi fost aduse temporar, doar pentru a fi înregistrate, după care plecau, în timp ce documentele ar fi indicat perioade mai lungi de cazare. Diferența – decontată din bani publici.

Dacă aceste acuzații vor fi confirmate în instanță, vorbim despre un mecanism clasic de „umflare” a cheltuielilor în programe de sprijin de urgență.

Explozie financiară suspectă

Datele financiare ridică și ele semne de întrebare. În 2022, exact anul în care programul pentru refugiați a fost activ, SC VOLTECS SRL a raportat o cifră de afaceri de 778.729 lei – de aproximativ 14 ori mai mare decât în anii anteriori.

Coincidență sau efect direct al decontărilor? Rămâne ca instanța să stabilească.

Un trecut care apasă: hotărâri judecătorești ignorate

Cazul penal nu este singura problemă juridică a firmei. Există un precedent grav, ignorat ani la rând.

În 2014, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a obligat SC VOLTECS SRL să demoleze o serie de lucrări realizate fără autorizație la imobilul din stațiune. Decizia a devenit definitivă în 2016, după ce Tribunalul Vâlcea a respins apelul.

Pe hârtie: demolare clară.

În realitate: construcția există și astăzi, funcționează, produce venituri și chiar aspiră la clasificări turistice superioare.

Este, poate, cel mai clar exemplu de sfidare a unei hotărâri definitive într-un stat care pretinde că aplică legea.

Același tipar: victimizare publică, profit privat

În paralel cu aceste dosare, Nicoleta Barbu a adoptat în spațiul public o strategie de comunicare bazată pe victimizare: acuzații la adresa „grupurilor de interese”, atacuri la instituții și prezentarea controalelor drept abuzuri.

În teren însă, activitatea continuă fără întreruperi: turiștii vin, spațiile contestate sunt exploatate, iar veniturile curg.

Ce urmează

După validarea rechizitoriului și în ciuda contestației formulate, dosarul se îndreaptă inevitabil spre judecata pe fond. Acolo vor fi audiați martori, analizate probele și, cel mai important, va fi stabilit dacă banii publici destinați refugiaților au fost sau nu deturnați printr-un mecanism fraudulos.

Cazul Voltecs nu este doar un dosar penal. Este radiografia unui sistem în care:

– fonduri de urgență pot deveni oportunități de profit,

– hotărârile definitive pot fi ignorate ani la rând,

– iar instituțiile reacționează târziu, după ce prejudiciul s-a produs.

Ziarul de Vâlcea va continua să urmărească acest dosar. Pentru că, dincolo de nume și firme, miza reală este simplă: dacă legea mai are sau nu autoritate în fața celor care au învățat să o ocolească.