EXCLUSIV. Document exploziv de la ANRE: CET Govora și-a tăiat creanga de sub picioare! Deși putea funcționa până în 2028, societatea și-a anulat singură licența. Sabotaj sau incompetență?

miercuri, 15 aprilie 2026

Un document exploziv intrat în posesia redacției ridică semne uriașe de întrebare asupra modului în care conducerea CET Govora gestionează viitorul energetic al județului Vâlcea. Deși legislația și licența de funcționare ofereau societății posibilitatea de a continua activitatea până în anul 2028, compania pare că și-a grăbit singură sfârșitul, solicitând reducerea perioadei de valabilitate a propriei licențe de exploatare până la data de 31 august 2026.

Mai grav, potrivit documentelor oficiale, această modificare NU a fost impusă direct de ANRE, ci a fost solicitată chiar de SOCIETATEA CET GOVORA S.A., prin cerere transmisă instituției în data de 19 martie 2026.

Licența era valabilă până în 2028

Conform Deciziei ANRE nr. 184/04.02.2025, licența CET Govora pentru exploatarea comercială a capacităților de producere energie electrică și termică era valabilă inițial până la 16 februarie 2028.

Însă, prin Decizia ANRE nr. 618/20.03.2026, această perioadă a fost redusă drastic la 31 august 2026, după ce chiar CET Govora a cerut oficial modificarea licenței.

Cu alte cuvinte, deși compania avea încă aproape doi ani de funcționare asigurați din punct de vedere administrativ, a ales să renunțe voluntar la acest drept.

Ultima Ordonanță de Urgență permite funcționarea până în 2028

Mai mult decât atât, inclusiv ultima Ordonanță de Urgență a Guvernului privind decarbonizarea sectorului energetic lasă loc pentru funcționarea capacităților pe cărbune/licențiate aflate în exploatare, în anumite condiții, până la finalizarea etapelor de tranziție energetică și punerea în funcțiune a noilor investiții.

Documentele legislative analizate arată clar că unitățile care dețin licență și autorizație valabilă pot continua exploatarea în cadrul derogărilor și etapelor tranzitorii asumate de statul român, ceea ce deschidea posibilitatea reală pentru CET Govora să își prelungească activitatea inclusiv după 2026, în contextul noii centrale aflate în construcție.

Însă această posibilitate devine imposibilă dacă operatorul însuși renunță benevol la licență.

Întrebarea care cutremură Vâlcea: Cine a cerut închiderea anticipată?

Situația ridică o întrebare gravă: cine din conducerea CET Govora a decis să reducă voluntar perioada licenței și în baza căror interese?

Pentru că, practic, prin această solicitare:

CET Govora și-a limitat singură dreptul legal de operare;

și-a redus artificial șansele de a mai funcționa până la punerea în funcțiune a noii centrale;

a vulnerabilizat sistemul de termoficare al municipiului Râmnicu Vâlcea;

a creat premisele perfecte pentru apariția unor operatori privați care să preia piața.

Sabotaj economic sau prostie administrativă?

În orice companie strategică, conducerea are obligația să protejeze interesele societății și continuitatea activității. În cazul de față, însă, avem de-a face cu o decizie care pare să contravină logicii economice și interesului public.

Dacă această reducere a licenței s-a făcut fără o analiză serioasă a consecințelor, vorbim despre o incompetență managerială monumentală.

Dacă însă s-a făcut cu bună știință pentru a facilita dispariția CET Govora înainte de termen, atunci discuția devine una extrem de gravă și poate intra în zona sabotajului economic și administrativ.

Cine răspunde dacă Vâlcea rămâne fără agent termic?

În condițiile în care noua centrală nu este încă finalizată, iar CET Govora reprezintă în continuare pilonul principal al sistemului de termoficare, orice închidere prematură a societății poate genera un dezastru pentru zeci de mii de vâlceni.

Prin urmare, opinia publică are dreptul să afle:

De ce a cerut CET Govora reducerea propriei licențe? Cine a semnat solicitarea? Cine răspunde pentru consecințe?

Pentru că atunci când o companie strategică renunță singură la dreptul de a funcționa, nu mai vorbim despre simplă birocrație. Vorbim despre o decizie care poate schimba radical viitorul energetic al unui întreg județ.