miercuri, 15 aprilie 2026

Durere fără margini pe Valea Oltului! Ana-Maria, tânăra gravidă de 23 de ani, și-a pierdut viața după accidentul cumplit din Vâlcea: mergea spre casă, dar nu a mai ajuns niciodată

O tragedie cutremurătoare a îndoliat două familii și a lăsat în urmă lacrimi, șoc și multă durere, după ce Ana-Maria, o tânără de doar 23 de ani, însărcinată, și-a pierdut viața în urma gravului accident rutier produs pe DN7, în județul Vâlcea. Destinul ei și al copilului pe care îl purta în pântece s-au frânt într-o clipă, într-un impact devastator care a transformat un drum obișnuit spre casă într-un adevărat coșmar.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, tânăra se afla într-un autoturism care se întorcea dinspre Vâlcea și se îndrepta către casă, spre Sibiu, în momentul tragediei. Nimeni nu avea să bănuiască faptul că acelea vor fi ultimele clipe din viața Anei-Maria.

Accidentul violent s-a produs luni după-amiază, în zona localității Tuțulești, pe DN7 – Valea Oltului, unde două autoturisme, un Porsche și o Skoda, s-au ciocnit violent. În urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată în afara carosabilului, în apropierea căii ferate, iar la fața locului s-a declanșat imediat o amplă intervenție a echipajelor de salvare.

Ana-Maria a fost găsită în stare extrem de gravă, în stop cardio-respirator, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. A fost transportată de urgență la spital, unde ore întregi cadrele medicale au încercat să o salveze. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor disperate făcute de medici, tânăra nu a mai putut fi readusă la viață.

Moartea ei a însemnat și pierderea copilului nenăscut, transformând drama într-una de neimaginat.

Ana-Maria era din Cisnădie și avea toată viața înainte. La doar 23 de ani, se pregătea să devină mamă, însă visurile și speranțele ei au fost spulberate brutal pe asfaltul rece al DN7.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul, însă nimic nu mai poate întoarce timpul pentru familia tinerei, care se pregătește acum de înmormântare în loc de venirea pe lume a unui copil.

O poveste sfâșietoare, două vieți pierdute și o tragedie care a șocat întreaga comunitate. Ana-Maria mergea spre casă… dar destinul a avut un alt plan, unul cumplit.