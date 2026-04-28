Două centenare au fost sărbătorite de Primăria Ramnicului în luna aprilie

Două centenare din Râmnicu Vâlcea au fost sărbătorite de Primăria Municipiului, la câteva zile distanță, în luna aprilie: doamna Floarea Tudorache, la împlinirea a 100 de ani, și doamna Maria Epure, la aniversarea a 101 ani de viață. Cele două sărbătorite au primit la domiciile lor, prin grija Direcției de Asistență Socială, Diploma „Vârsta de Aur”, precum și un premiu în valoare de 1.000 de lei în semn de respect din partea administrației locale. Numărul centenarilor aniversați în acest fel în 2026 a ajuns, deja, la patru, în contextul în care, în cursul anului trecut, șase longevivi cu vârsta de peste un secol au fost premiați de Municipalitatea Râmnicului.