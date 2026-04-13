Dosarul microbuzelor electrice explodează! Procurorii DNA se apropie și de premierul Ilie Bolojan după achizițiile uriașe de la CJ Bihor. Cat au costat microbuzele de la Valcea...

marți, 14 aprilie 2026

Dosarul microbuzelor electrice explodează! Umbra DNA se apropie și de premierul Ilie Bolojan după achizițiile uriașe de la CJ Bihor

Un nou scandal de proporții zguduie scena politică românească și amenință să lovească direct în vârful Guvernului. Cazul microbuzelor electrice școlare cumpărate la prețuri considerate de mulți experți drept exagerate a intrat oficial în atenția procurorilor europeni, iar ecourile anchetei pot ajunge până la actualul premier al României, Ilie Bolojan, omul care, în perioada în care conducea Consiliul Județean Bihor, a girat una dintre cele mai controversate achiziții din acest program.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat luni seară că a primit confirmarea oficială din partea Parchetul European că a fost deschisă investigația privind achiziția microbuzelor electrice școlare prin PNRR.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a declarat ministrul.

Oficialul anunțase încă din luna decembrie că va sesiza EPPO după ce Corpul de Control al ministerului a constatat nereguli și discrepanțe majore privind aceste achiziții.

Schema națională a microbuzelor cu preț umflat

Scandalul are la bază o investigație publicată de ReporterIS, care a arătat că firma Aveuro International SRL, o companie din Prahova despre care presa a scris că are legături cu zona politică liberală, a câștigat peste 50% dintre contractele naționale pentru livrarea de microbuze electrice școlare.

Societatea figurează în SEAP cu cel puțin 35 de contracte, în valoare totală de peste 135 milioane de euro, devenind principalul beneficiar al acestui program finanțat din bani europeni.

Potrivit acelorași investigații, Aveuro cumpăra microbuze electrice Ford și le carosase pentru transport persoane, costul total real fiind estimat la sub 100.000 euro per vehicul, după care le revindea statului român la sume ce depășeau frecvent 200.000 euro bucata.

Exemplele sunt șocante:

La Iași, 26 de microbuze au fost livrate la un preț de 202.800 euro fără TVA pe unitate.

La Olt, recordul absolut a fost de 262.000 euro pentru un singur microbuz.

În unele situații, diferențele de preț între achiziții similare au fost de aproape trei ori mai mari, fără explicații tehnice sau economice credibile, fapt ce ridică suspiciuni serioase privind existența unui posibil mecanism de cartel sau de supraevaluare coordonată.

CJ Bihor, în centrul furtunii: achiziția girată de Bolojan

În centrul atenției se află și achiziția realizată de Consiliul Județean Bihor, condus la acel moment de Ilie Bolojan, instituție care a cumpărat 25 de microbuze electrice la prețul de aproximativ 218.000 euro bucata.

Asta în condițiile în care valoarea de referință estimată la nivel european pentru astfel de vehicule este de 80.000–90.000 euro.

Cu alte cuvinte, administrația condusă de Bolojan a plătit de aproape trei ori mai mult decât prețul considerat rezonabil la nivel european.

Beneficiarul contractului? Exact aceeași firmă: Aveuro International SRL.

Urmează și DNA

În condițiile în care ancheta EPPO este deja oficial pornită, surse juridice susțin că dosarul poate avea ramificații și în România, inclusiv prin implicarea Direcția Națională Anticorupție, dacă vor exista indicii privind fapte conexe de abuz în serviciu, favorizare sau alte infracțiuni de corupție.

Asta ar putea însemna verificarea întregului lanț decizional care a aprobat aceste achiziții — de la funcționari și comisii tehnice până la ordonatorii principali de credite și conducătorii instituțiilor beneficiare.

Prin urmare, dacă anchetatorii vor concluziona că prețurile au fost acceptate fără justificare economică și cu încălcarea principiilor de bună gestiune financiară, numele premierului Ilie Bolojan ar putea apărea inevitabil în cercul persoanelor chemate să dea explicații.

Mitul „bunului administrator”, pus sub semnul întrebării

Pentru Ilie Bolojan, politician construit mediatic ani la rând ca imagine a administrației eficiente și austere, scandalul microbuzelor electrice riscă să devină prima mare pată de imagine națională.

Întrebarea care se ridică acum este una simplă: cum poate un lider care și-a clădit cariera pe imaginea de administrator riguros să explice achiziția unor microbuze la preț de limuzină?

Constantin Rădulescu: „Eu i-am întrebat pe oamenii ăștia ai mei: «Măi, fraților, de ce costă atât de mult? Totuși, 100.000, măi, frate?!»”

In județul Vâlcea, prin AFM, au fost achiziționate in 2025 - 25 de microbuze electrice școlare, cu 100.000 euro bucata. Iar președintele C.J. Vâlcea e de părere că și așa au costat mult.

Sunat pentru un punct de vedere pe această temă pe Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea a răspuns in septembrie 2025: „Eu i-am întrebat pe oamenii ăștia ai mei: «Măi, fraților, de ce costă atât de mult? Totuși, 100.000, măi, frate?!» Că mi s-a părut mult și cât am noi pe ele. Și mi-au explicat: «D-le președinte, în primul rând nu am stabilit noi criteriile. Le-a stabilit ministerul. Deci, nu noi am zis că microbuzul trebuie să fie dotat cu cutare, cutare. Doi, nu sunt microbuze cum ți-ai lua unul acasă, un T5 sau…. Sunt accesorizate altfel, au alte chestii, nu am stabilit noi cum să arate».

Noi ne-am ținut de caietul de sarcini, am ținut licitația și care a avut prețul cel mai bun și oferta cea mai avantajoasă pe alea le-am luat. Să vedem că la ăstea cei care au câștigat acum licitația au fost exact ăia care au fost cu primul scandal… Aveuro, nu știu exact cum se numesc. Nu vreau să mă pronunț în ceea ce privește județul Argeș, e treaba lor ce-au făcut acolo. Noi aici, vă dați seama, avem o echipă de care sunt foarte mândru; sunt recunoscător și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Pentru că și pe noi ne reclamă tot felul de oameni, dar ăsta este rostul în administrație: când ți se cer explicații, să răspunzi, că nu ești pe banii tăi aici, ești pe banii oamenilor…” – a spus Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„Aveuro International”, câștigătoarea si la Vâlcea

Interesant ar mai fi că firma Aveuro International, cea care și-a adjudecat licitația pentru furnizarea a 25 de microbuze școlare în Vâlcea, a pierdut licitațiile din Argeș atât la proiectul finanțat prin AFM, cât și la cel prin PNRR, ofertele preferate fiind doar cele ale C&I Eurotrans XXI, „sereleu” unic câștigător.

Vă reamintim, pe scurt, că prin PNRR în judetul vecin Argeș au fost furnizate 25 de microbuze electrice la prețul de 212.980 euro bucata, plus alte trei – la 196.078 euro bucata.

Consiliul Județean Vâlcea a încheiat anterior, in luna iulie 2025, livrarea altor 26 de microbuze electrice destinate transportului elevilor din mediul rural, în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene prin PNRR, în valoare de aproximativ 7,2 milioane de euro. La vremea respectiva, USR Valcea a criticat aceasta achizitie, printr-un comunicat de presa, sustinand ca pretul / microbuz a fost prea mare. Presedintele Radulescu a sustinut ca procedura de achizitie a respectat toate prevederile legale.

În timp ce procurorii europeni verifică traseul banilor și legalitatea procedurilor, opinia publică așteaptă răspunsuri.

Iar dacă suspiciunile se confirmă, dosarul microbuzelor electrice poate deveni unul dintre cele mai grele scandaluri de corupție administrativă ale ultimilor ani — cu potențial exploziv până la cel mai înalt nivel al puterii.

Tiberiu Pirnau