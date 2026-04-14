miercuri, 15 aprilie 2026

Doliu în ISU Vâlcea! Colonelul (r) Constantin Sorin-Daniel a trecut la cele veșnice

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea este în doliu după pierderea unuia dintre oamenii care și-au dedicat viața slujirii comunității și uniformei militare. Colonelul în rezervă Constantin Sorin-Daniel, fost adjunct șef al Inspecției de Prevenire, a trecut la cele veșnice, vestea dispariției sale întristând profund întreaga familie a pompierilor militari vâlceni.

Născut la data de 11 aprilie 1964, Constantin Sorin-Daniel a fost absolvent al Institutului Politehnic București, iar în anul 1991 a ales să îmbrace haina militară, intrând în rândurile pompierilor pe 12 iulie. Timp de trei decenii, până la trecerea sa în rezervă în anul 2021, acesta și-a desfășurat activitatea cu profesionalism, onoare și devotament, fiind apreciat de colegi și respectat pentru implicarea sa în misiunile și activitățile desfășurate în cadrul instituției.

Moartea sa lasă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el de-a lungul anilor.

Funeraliile vor avea loc joi, 16 aprilie 2026, la Biserica „Sfântul Ioan” din municipiul Râmnicu Vâlcea, începând cu ora 12:00, moment în care familia, colegii, apropiații și toți cei care l-au cunoscut își vor lua rămas-bun și îl vor conduce pe ultimul drum.

În aceste momente de grea încercare, personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă întreaga compasiune pentru pierderea suferită.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!