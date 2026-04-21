miercuri, 22 aprilie 2026

Dezastru în Vâlcea: Minerii din Berbești și Alunu, sacrificați! PSD și PNL lasă două comunități fără viitor

În timp ce la București se vorbește despre „tranziție verde” și „reforme asumate”, în județul Vâlcea realitatea este una crudă: mineritul din Berbești și Alunu se stinge, iar odată cu el moare și economia locală.

Deciziile politice asumate de guvernele PSD și PNL, puse în aplicare prin ordonanțe și angajamente în fața Comisiei Europene, au dus la închiderea accelerată a capacităților pe bază de cărbune. În spatele acestor termeni tehnici se ascunde însă un adevăr simplu și dur: mii de oameni rămân fără locuri de muncă într-o zonă în care alternativa economică este aproape inexistentă.

La Berbești și Alunu, întreaga viață a comunității s-a construit în jurul cărbunelui. Minerii trăiau din salarii, familiile lor depindeau de aceste venituri, iar economia locală — magazine, servicii, transport — funcționa în lanț, alimentată de această activitate. Acum, tot acest sistem se prăbușește.

Oamenii vorbesc deja despre disperare. Nu există investiții majore, nu există industrie alternativă, nu există un plan clar pentru reconversie profesională. În lipsa unor măsuri concrete, aceste localități riscă să devină zone depopulate, fără perspectivă economică, în care singura opțiune rămâne plecarea.

Întrebarea esențială este una la care nimeni nu răspunde clar: ce se întâmplă cu acești oameni după ce minele se închid?

Există programe reale de sprijin? Vor fi create locuri de muncă alternative? Sau vor fi trimiși direct în șomaj, într-un județ care oricum nu poate absorbi un val atât de mare de disponibilizați?

Responsabilitatea este una politică. Consiliul Județean Vâlcea, dominat de PSD, și guvernele succesive PSD-PNL nu pot ignora consecințele acestor decizii. Nu poți închide o industrie întreagă fără să pui ceva în loc.

Fără intervenții rapide și consistente, Berbești și Alunu riscă să devină exemple clare de eșec al tranziției energetice făcute „pe genunchi” — o tranziție în care cifrele dau bine pe hârtie, dar oamenii sunt lăsați în urmă.

Ziarul de Vâlcea va urmări îndeaproape acest subiect și solicită autorităților locale și centrale un răspuns urgent: care este planul pentru salvarea acestor comunități?

Pentru că, dincolo de strategii și directive, aici este vorba despre viețile oamenilor.

Tiberiu Pîrnău