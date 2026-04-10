vineri, 10 aprilie 2026

Dezastru în agricultura din Vâlcea: laptele se vinde sub cost, iar vacile ajung la abator

Un nou semnal de alarmă vine din agricultura județului Vâlcea, dar si nationala. Fermierii sunt împinși spre faliment într-un ritm alarmant, în timp ce laptele pleacă din ferme la prețuri de batjocură, sub costul real de producție.

Realitatea din teren este una cruntă. Pentru fiecare litru de lapte produs, fermierii cheltuie între 1,8 și 2 lei, însă procesatorii oferă doar 1,5 – 1,6 lei. Diferența, aparent mică, înseamnă pierdere curată la fiecare litru vândut. Iar când pierderea devine regulă, finalul este inevitabil: închiderea fermelor.

În Vâlcea, unde zootehnia a fost ani la rând un pilon economic pentru mediul rural, situația începe să scape de sub control. Surse din piață vorbesc despre fermieri disperați, care nu-și mai pot plăti furajele, energia sau salariile angajaților. În lipsa unor măsuri concrete, mulți aleg varianta extremă: trimit animalele la abator.

În doar două săptămâni, peste 1.500 de vaci de lapte au fost sacrificate la nivel național. Este un semnal devastator pentru o industrie deja fragilizată, iar județul Vâlcea nu este ocolit de acest fenomen. Practic, asistăm la o decapitalizare accelerată a fermelor, la distrugerea unor investiții construite în ani de muncă.

Cine câștigă din acest haos? Cu siguranță nu fermierul român. În timp ce producătorii locali sunt sufocați de costuri și prețuri impuse, rafturile magazinelor sunt pline de produse din import, adesea mai ieftine și preferate de marile lanțuri comerciale. Statul asistă pasiv, fără intervenții eficiente, în timp ce producția internă se prăbușește.

Consecințele vor fi dramatice pe termen mediu: dependență tot mai mare de importuri, pierderea locurilor de muncă din mediul rural și dispariția fermelor familiale. În Vâlcea, acest scenariu nu mai este o ipoteză, ci o realitate care prinde contur cu fiecare zi în care autoritățile aleg să tacă.

Dacă nu se intervine urgent, laptele românesc riscă să devină o raritate, iar fermele din Vâlcea – o amintire. Iar atunci, prețul real nu va mai fi cel din piață, ci unul plătit de întreaga societate.

Tiberiu Pirnau