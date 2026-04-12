duminică, 12 aprilie 2026

Dezastru evitat la Vlădești! Un individ cu alcoolemie uriașă, oprit de politisti înainte de o posibilă nenorocire

Momente tensionate în Noaptea de Înviere, în județul Vâlcea, unde vigilența și reacția rapidă a unui polițist au prevenit un posibil incident grav în mijlocul credincioșilor adunați la slujba de Paște.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vâlcea, în jurul orei 00:15, în zona bisericii ortodoxe din comuna Vlădești, șeful Poliției orașului Băile Olănești, comisar-șef de poliție Florian Verzescu, aflat în teren pentru coordonarea măsurilor de ordine publică și siguranță rutieră în proximitatea DN 64, a observat un autoturism care se deplasa haotic și sinuos către mulțimea de persoane aflată în apropierea lăcașului de cult.

Realizând imediat pericolul iminent, ofițerul a alertat de urgență echipajele din teren prin stația de emisie-recepție, iar autoturismul suspect a fost interceptat și oprit în scurt timp de polițiști.

La volanul mașinii a fost identificat un bărbat în vârstă de 56 de ani, din comuna Vlădești. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a înregistrat o alcoolemie de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare ce indică un grad ridicat de intoxicație alcoolică.

Șoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele său au fost demarate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

Intervenția promptă a polițiștilor a fost cu atât mai importantă cu cât în zonă se aflau numeroși credincioși, inclusiv familii cu copii, veniți să participe la slujba de Înviere.

Reprezentanții IPJ Vâlcea au transmis aprecieri colegilor implicați în misiune, subliniind profesionalismul și spiritul civic de care au dat dovadă în prevenirea unui posibil eveniment cu consecințe dramatice.