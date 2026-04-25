Descoperire arheologică de excepție în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea

O descoperire arheologică de excepție a fost făcută în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea: fundația unei vechi biserici din piatră, despre care specialiștii cred că ar putea fi o ctitorie a lui Mircea cel Bătrân.

Potrivit informațiilor publicate de Agerpres, ruinele au fost scoase la iveală în timpul cercetărilor efectuate de arheologii Ion Tuțulescu și Carol Terteci la Biserica „Buna Vestire”. Tradiția locală vorbește de mult timp despre existența unui lăcaș de cult mai vechi, peste care ar fi fost ridicată actuala construcție.

Lucrările arheologice au fost demarate în contextul unui amplu proiect de consolidare și restaurare finanțat din fonduri europene.

Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât, potrivit arheologului Ion Tuțulescu, sub actuala biserică au fost identificate urmele a două edificii religioase succesive. Actualul lăcaș datează din 1747, din perioada episcopului Climent, însă există ipoteze potrivit cărora acesta ar fi fost ridicat pe ruinele unei biserici mult mai vechi, posibil din vremea lui Mircea cel Bătrân. Alte variante istorice indică perioadele domniei lui Mircea Ciobanul sau a lui Mircea, fiul lui Mihnea cel Rău. Biserica inițială ar fi fost distrusă în timpul conflictului austro-turc din anii 1716–1718.

Din punct de vedere arheologic, prima construcție identificată este de mici dimensiuni, realizată predominant din piatră, fiind vizibilă doar la nivel de fundație. A doua fază de construcție suprapune acest prim edificiu și îmbină piatra cu cărămida, păstrând inclusiv fragmente de elevație de până la 40 de centimetri, decorate cu două sau trei straturi de frescă.

Istoricii locali susțin că, dacă se confirmă datarea, descoperirea ar putea schimba semnificativ istoria orașului, indicând existența celei mai vechi biserici de piatră cunoscute din Râmnicu Vâlcea. Argumentele lor se bazează inclusiv pe rolul important al acestui lăcaș în viața religioasă a zonei și pe legătura cu prima atestare documentară a orașului, asociată numelui lui Mircea cel Bătrân.

Actuala biserică „Buna Vestire”, clasificată ca monument de categoria A, este construită în stil brâncovenesc, același stil arhitectural care definește și celebrul ansamblu de la Mănăstirea Hurezi, inclus în patrimoniul UNESCO.