Deputatul Ovidiu Popa: România plătește astăzi factura iresponsabilității USR!

România plătește astăzi factura iresponsabilității USR: aproximativ 3 miliarde de lei (circa 800 de milioane de euro), plus dobânzi, pentru doze de vaccin anti-COVID, care nici măcar nu au fost livrate. Bani pierduți care ar fi putut merge în spitale, autostrăzi sau școli, în urma deciziilor luate când Ministerul Sănătății era condus de Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

Aproape 100 de milioane de doze contractate, de trei ori peste necesar, într-un acord dezastruos cu Pfizer. Această decizie aduce acum presiune pe buget și o notă de plată pentru toți românii, aproximativ 200 de lei pentru fiecare român, de la copii la pensionari.