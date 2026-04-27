luni, 27 aprilie 2026

Deputatul Nicolae Mîndrescu anunță: „Am semnat moțiunea. Este o reacție necesară pentru apărarea interesului național”

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, a confirmat că a semnat moțiunea de cenzură, acuzând actuala guvernare că pune o presiune tot mai mare asupra populației și ignoră problemele reale ale țării. Parlamentarul susține că gestul său este unul necesar pentru a apăra interesele cetățenilor și pentru a sancționa direcția politică actuală.

Mîndrescu afirmă că situația a depășit nivelul unor erori punctuale și indică, în opinia sa, un sistem rupt de realitate, care transferă costurile către populație. El invocă creșterea prețurilor, povara facturilor și lipsa investițiilor ca semnale clare ale unei guvernări care nu mai răspunde nevoilor oamenilor.

„Nu este un gest de imagine, ci un act de responsabilitate. România nu poate fi condusă împotriva românilor. Când economia este sufocată, iar cetățenii suportă consecințele, tăcerea nu mai este o opțiune”, transmite deputatul vâlcean.

În același mesaj, acesta subliniază că Parlamentul trebuie să intervină ferm și să traseze limite clare, considerând că moțiunea reprezintă „ultima linie de apărare” în fața unui executiv care, în opinia sa, a deraiat de la interesele publice.