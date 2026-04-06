Deputatul liberal Cristian Buican își pedepsește primarul! Stefan Bîzîc de la Babeni, lăsat fără sprijin pentru că apare lângă Rădulescu de la PSD

marți, 7 aprilie 2026

În Partidul Național Liberal Vâlcea se întâmplă lucruri greu de explicat pentru oamenii de rând: un primar care își face treaba este tras pe linie moartă chiar de propriul partid.

Este vorba despre primarul din Băbeni, Ștefan Bîzîc. Omul a adus investiții și a ținut orașul pe linia de plutire, dar a „greșit” grav în ochii șefilor de partid: a fost văzut în public alături de Constantin Rădulescu, liderul PSD Vâlcea, conform publicatiei arenavalceana.ro

De aici, lucrurile s-au schimbat brusc.

Surse politice spun clar: Bîzîc nu mai primește același sprijin din partea organizației conduse de Cristian Buican. Cu alte cuvinte, mai puțin ajutor pentru proiecte, mai puțină susținere politică, mai multe piedici.

Tradus pe înțelesul tuturor: dacă nu ești „cu cine trebuie”, ești lăsat pe cont propriu.

Situația arată cât de rupt este PNL Vâlcea de realitate. În loc să își susțină primarii care chiar fac treabă, conducerea partidului îi „pedepsește” pentru simple apariții publice. Nu contează că aduci bani în oraș, nu contează că faci proiecte – contează cu cine te afișezi.