Deputatul liberal Cristian Buican, absolvent la 41 de ani și moralist de serviciu: când diploma vine după funcție

joi, 30 aprilie 2026

În județul Vâlcea, unde politica produce mai multe diplome decât proiecte, apare încă o poveste demnă de manual… dar nu de facultate, ci de comedie.

Personaj principal: Cristian Buican – omul care, după o viață dedicată “marilor strategii” de partid, a bifat și capitolul educație… ceva mai târziu, pe la 41 de ani. Nu e o problemă în sine – educația nu are vârstă. Problema apare când diploma devine mai importantă decât competența.

Potrivit celor publicate de Arena Vâlceană, Buican și-a terminat facultatea la această vârstă respectabilă, dar între timp a găsit energie să țină lecții tuturor despre administrație, economie și, probabil, univers.

Ironia? În timp ce unii învață la 20 de ani și aplică la 30, la noi modelul pare invers: mai întâi funcții, influență și discursuri… iar școala vine „ca upgrade” ulterior.