Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu cere salvarea Chimcomplex: energia ieftină trebuie să rămână în România

marți, 7 aprilie 2026

Situație paradoxală semnalată de deputatul Nicolae Mîndrescu: România vinde energie electrică si gaz la prețuri derizorii către alte state, în timp ce industria internă este sufocată de costuri.

Într-o interpelare adresată ministrului Bogdan Ivan, parlamentarul vâlcean cere explicații privind exporturile de energie si gaz la valori minime, în paralel cu dificultățile majore din industrie.

Cazul Chimcomplex este emblematic. Platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea riscă să piardă sute de locuri de muncă, în contextul costurilor energetice ridicate.

„Cum este posibil ca energia si gazul să fie vândute ieftin în afară, dar scump în țară?”, este întrebarea care planează asupra autorităților.

Deputatul Nicolae Mîndrescu a declarat:

„Nu este normal ca România să exporte energie electrică si gaz la prețuri derizorii, în timp ce companii strategice precum Chimcomplex sunt împinse spre restructurări și disponibilizări. Energia produsă în țara noastră trebuie să fie utilizată, în primul rând, pentru susținerea economiei naționale și pentru protejarea locurilor de muncă.”

Deputatul cere măsuri urgente pentru utilizarea energiei excedentare în sprijinul economiei românești, avertizând că lipsa unei strategii poate duce la declin industrial.