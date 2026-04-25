Deputatul AUR, Antonio Popescu: Autostrada Sibiu–Pitești DISTRUGE drumurile din Vâlcea! Ministerul Transporturilor recunoaște haosul de pe șantier

duminică, 26 aprilie 2026

Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, continuă să genereze controverse în județul Vâlcea. Un răspuns oficial al Ministerului Transporturilor, transmis Parlamentului la solicitarea deputatului AUR Antonio Popescu, scoate la iveală o realitate din teren mult mai complicată decât cea prezentată public: drumuri afectate, trafic greu deviat și soluții improvizate pentru accesul pe șantier.

Potrivit documentului oficial, lucrările aferente Lotului 3 al autostrăzii, pe raza comunei Perișani, au fost realizate în condiții dificile, antreprenorul fiind nevoit să folosească drumuri tehnologice și drumuri locale existente pentru accesul utilajelor. În lipsa unor exproprieri suplimentare, accesul direct între anumite puncte ale șantierului nu a fost posibil, ceea ce a dus la utilizarea unor rute alternative, inclusiv pe drumuri comunale.

Ministerul recunoaște că, în zona kilometrilor 53+000 – 54+000, nu a fost realizat un drum tehnologic continuu din cauza configurației terenului și a lipsei exproprierilor, situație care a obligat constructorul să redirecționeze traficul greu pe infrastructura locală. Această decizie a generat inevitabil presiune asupra drumurilor existente, deși autoritățile susțin că impactul ar fi fost „limitat”.

În același timp, oficialii de la Transporturi încearcă să minimizeze efectele asupra comunităților locale, afirmând că lucrările au un caracter „punctual” și nu implică un volum mare de utilaje. Cu toate acestea, realitatea din teren – inclusiv imaginile anexate documentului, unde apar porțiuni de drum deteriorate – contrazice parțial această afirmație.

Mai mult, ministerul admite că antreprenorul a fost nevoit să efectueze lucrări de întreținere și reparații pe drumurile utilizate, inclusiv plombări și intervenții pentru scurgerea apelor, tocmai pentru a limita degradările produse de traficul de șantier. Cu alte cuvinte, problemele există, dar sunt tratate punctual, nu preventiv.

În ceea ce privește responsabilitatea, instituția condusă de ministrul Transporturilor susține că antreprenorul și-a respectat obligațiile contractuale și că eventualele prejudicii nu pot fi imputate automat acestuia, invocând inclusiv prevederi din Codul Civil privind exercitarea drepturilor.

Totuși, rămâne o întrebare esențială pentru locuitorii din Perișani și din zonele adiacente: cine plătește, în final, pentru degradarea drumurilor locale și pentru disconfortul creat?

În timp ce Ministerul Transporturilor vorbește despre „colaborare constructivă” cu autoritățile locale și promite remedierea eventualelor probleme, realitatea arată că infrastructura locală este deja pusă la încercare de un proiect național care, deși vital, pare să avanseze cu costuri ascunse suportate de comunități.

Autostrada Sibiu–Pitești rămâne un obiectiv strategic, dar modul în care sunt gestionate efectele colaterale în județul Vâlcea ridică semne serioase de întrebare. Iar răspunsurile oficiale, deși tehnice și bine formulate, nu reușesc să liniștească pe deplin nemulțumirile din teren.