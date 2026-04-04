Deputat AUR, Antonio Popescu: Guvernul pasează responsabilitatea, comuna Golești rămâne fără soluții pentru canalizare și asfaltări

O interpelare parlamentară care viza problemele grave din comuna Golești, județul Vâlcea, scoate la iveală o realitate dură: autoritățile centrale recunosc existența situațiilor inacceptabile, dar refuză să ofere soluții concrete.

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio-Gabi Popescu, a solicitat explicații privind starea infrastructurii de bază și condițiile de trai ale locuitorilor din Golești. Răspunsul venit de la Ministerul Dezvoltării, însă, este unul tipic birocratic: multă teorie, zero rezultate.

Potrivit documentului oficial , Primăria Golești a depus cereri de finanțare pentru două proiecte esențiale – înființarea unui sistem de canalizare și asfaltarea străzilor. Cu toate acestea, doar proiectul privind canalizarea a intrat în categoria finanțabilă prin programul „Anghel Saligny”, în timp ce asfaltările au fost pur și simplu excluse.

Mai mult, Ministerul recunoaște că nu mai pot fi depuse noi cereri de finanțare în cadrul programelor existente și că nu există, în acest moment, cadrul legal pentru suplimentarea fondurilor. Cu alte cuvinte, ușa este închisă.

Într-un limbaj administrativ rece, autoritățile centrale pasează responsabilitatea către administrația locală, invocând „principiul autonomiei locale”. Practic, Primăria este lăsată să se descurce singură, fără sprijin real din partea Guvernului.

Situația este cu atât mai gravă cu cât locuitorii din Golești continuă să trăiască fără utilități de bază, în timp ce promisiunile de dezvoltare rămân doar pe hârtie.

Deputatul Antonio Popescu a atras atenția asupra acestei realități și a cerut soluții concrete, nu justificări birocratice.