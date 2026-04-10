Daruri oferite la biserica Spitalului Județean Vâlcea 

vineri, 10 aprilie 2026

La Biserica „Sfânta Muceniță Filofteea” din cadrul Spitalului Județean Vâlcea au fost oferite daruri pacienților internați, dar și personalului medical, într-un gest de solidaritate și compasiune creștină. Această inițiativă a avut drept scop aducerea unei raze de lumină și speranță în sufletele celor încercați de suferință trupească și de încercările inerente mediului spitalicesc.

Darurile oferite, constând în produse alimentare specifice perioadei pascale, au fost însoțite de cuvinte de încurajare și de rugăciune, întrucât prezența duhovnicească și apropierea sufletească sunt adesea la fel de necesare precum ajutorul material. Capela spitalului, ca spațiu al întâlnirii omului cu Dumnezeu în mijlocul suferinței, a devenit astfel locul unei comuniuni reale, în care credința și dragostea s-au unit în slujirea celor aflați în nevoie.

Astfel de gesturi filantropice subliniază vocația Bisericii de a fi alături de omul suferind, nu doar prin slujirea sacramentală, ci și prin implicare concretă în viața comunității. Vizitarea bolnavilor, ca faptă a milei creștine, reprezintă o împlinire a poruncii iubirii și o cale de apropiere de Hristos, Cel Care Se identifică în mod tainic cu fiecare om aflat în suferință.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2026 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe